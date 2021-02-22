Американский эколог предрек Украине демографическую катастрофу

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06:14 Сегодня Телеграф

Украина очень уязвима для атмосферных явлений, связанных с глобальным потеплением. Постоянные изменения температуры в среде, связанные с колебаниями температурных потоков, могут серьезно отразиться на жизни населения страны.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал американо-британский биолог, теоретик экологии, специализирующийся на исследованиях биоразнообразия и сохранении видов, Стюарт Пимм.

"Украина, в частности, очень уязвима к тепловым волнам Поэтому лето будет становиться все более засушливым и жарким. Это будет уничтожать сельское хозяйство, биоразнообразие. И это может привести к вымиранию людей на этой территории. Вы знаете, что в Европе жара убила уже десятки тысяч человек", - отметил ученый.

По словам Пимма, хочется  верить что этого не произойдет. Однако, количество чрезвычайных погодных явлений только увеличивается. И они наносят вред и людям, и животным.

Напомним, ученые выяснили, что 30 миллионов лет назад температура на Земле была выше чем сегодня. Позже климат резко похолодал.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Глобальное потепление, Климат, Стюарт Пимм.
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