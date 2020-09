Температура была выше, чем сегодня: как углекислый газ влиял на климат Земли 30 млн лет назад

Международная группа университетских экспертов из Германии, США и Великобритании изучили климат в эпоху эоцена — более 30 миллионов лет назад. Ученые выяснили, что влияние атмосферного углекислого газа на теплую Землю может быть даже сильнее, чем предполагалось ранее.

Эпоха эоцена наступила между 56 и 34 миллионами лет назад — последний парниковый период в истории Земли, связанный с глобальным потеплением. Тогда умеренные тропические леса можно было найти в Антарктиде, и крокодилы заняли влажные болота, которые покрывали Северную Америку и некоторые части Европы. Однако в течение эоцена климат резко похолодал, и эпоха закончилась главным переходом к климату, который мы наблюдаем сейчас, с оледенением Антарктиды.

До сих пор было неясно, как связаны изменение климата и CO2 в этот период. Недавние исследования климатических моделей показали, что теплый климат более чувствителен к изменениям количества углекислого газа, чем холодный. Это может иметь особое значение для нашего будущего, поскольку количество CO2 только увеличивается, и Земля продолжает нагреваться.

На основе кислотности поверхностных вод (pH) и оценок состояния насыщения океана кальцитом авторы рассчитали, как атмосферный CO2 выделялся в течение эоцена. Использованные данные были получены при изучении изотопного состава бора ископаемых раковин древнего морского планктона, отложившихся на морском дне в эоцене. Он был собран в экспедициях Международной программы изучения океана.

Исследователи подсчитали, как образовался СО2 в атмосфере, изучая окаменелые раковины древнего морского планктона.

Новые данные по CO 2 дают новое и всестороннее представление об эволюции климата в эоцене и убедительно свидетельствуют о связи между уровнями CO 2 и теплым климатом. Он показывает, как вулканизм, выветривание горных пород и захоронение органического материала влияют на естественную концентрацию CO 2 и, следовательно, на климат.

Теперь, когда мы продемонстрировали, что климат более чувствителен, когда он теплый, как это было во время эоцена, следующий шаг —выяснить, почему это так, и убедиться, что такая связь представлена в климатических моделях, которые используются для предсказания будущего климата - доктор Тали Бабила, научный сотрудник Саутгемптонского университета и соавтор исследования.