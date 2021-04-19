Докатились до ручки: сеть возмутило экологическое ЧП под Киевом (фото)

В Бучанском районе неподалеку от Киева в реку Козка неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным химическим веществом.
Об этом сообщили в Фейсбук сообщества "Типичный Киев".
"Неизвестные забросали русло реки в Бучанском районе 20-литровыми канистрами с неизвестными химическими веществами. Из реки вытащили около трех тысяч таких канистр!", - говорится в сообщении.
Помимо того, как сообщает Vgorode, из реки вытащили тонны строительного мусора и твердых бытовых отходов.
400-метровый участок реки очистили от химикатов в субботу, 17 апреля.
По факту загрязнения открыто уголовное дело, причастных к выбросу химикатов пока не нашли.
В сети эту новость восприняли с негодованием.
Жестко высказался о причастных к загрязнению и блогер Антон Ходза.
Как сообщалось ранее, в конце февраля в заповеднике "Аскания Нова" была зарегистрирована массовая гибель краснокнижных птиц. Причинами их смерти, скорее всего, является отравленное зерно, которым местные фермеры уничтожают грызунов.