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До воды не менее 40 километров: на Чукотке десятки белух попали в ледовую ловушку (фото)

До воды не менее 40 километров: на Чукотке десятки белух попали в ледовую ловушку (фото)
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

На Чукотском полуострове (России) в национальном парке "Берингия" инспекторы наткнулись на стадо из 20 белух, застрявших в небольших полыньях. Расстояние от ловушки до открытой воды составляет не менее 40 километров.  

Об этом сообщают в пресс-службе "Берингии"

В подобные ловушки в бухте Пенкигнгэй морские млекопитающие попадают каждый год, однако если обычно подобное происходит возле кромки, то сейчас их зажало очень далеко от воды. Есть подозрения, что там они находятся с конца декабря.  

Четверо особей заметно похудели, в то время, как остальные выглядят вполне упитанными. Предполагается, что в полыньях остается некоторое количество рыбы, которой белухи могут питаться. 

Белухи застряли на Чукотке

"Обычно такое бывает, когда море долго не замерзает, а в момент проникновения белух глубоко в бухты вдруг происходит резкое похолодание и замерзание, или же происходит подвижка ледового массива, который закупоривает проходы", - рассказал специалист по морским млекопитающим Анатолий Кочнев

Он вспомнил ситуацию, когда в 1984 году в подобную ловушку неподалеку угодили несколько тысяч белух. Тогда люди пытались поддерживать промоины бензопилами, и даже вызвали ледокол, но эту операцию сложно назвать успешной, ведь большая часть животных все равно погибла. 

Белуха Чукотка

Белухи умеют пользоваться воздушными полостями подо льдом, и если они такую найдут, то смогут ускользнуть от смерти. Но если вся рыба покинет бухту, то надежд на их выживание останется мало.

Как сообщалось, в начале апреля на Сахалине берега усыпали тонны выбросившейся на побережье селедки

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Чукотка, Белухи.
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