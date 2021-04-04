На Сахалине побережье усыпали тонны выбросившейся на берег сельди (видео)

Берега Сахалина (Россия) в буквальном смысле усыпало селедкой.

Соответствующее видео разместил у себя в Инстаграм руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По его словам, это связано с тем, что первые косяки рыбы из сахалино-хоккайдского стада начали подходить к берегам на нерест.

"Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег", - написал он.

Как видно на кадрах, на берегу прогуливаются толпы людей, которые собирают рыбу в ведра и мешки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Лисицын (@lisitsyn_sakhalin)

Впрочем, в комментариях к записи не все пользователи сети поверили в то, что рыба выбросилась из-за нереста.

Опасения комментаторов основаны на прошлогодней истории из Камчатки, когда загадочная экологическая катастрофа погубила множество морских обитателей, а их тушки штормом вынесло на берега. Тогда это все списали на цветение токсичных водорослей.

Впрочем, Лисицын попытался развеять опасения и заверить, что данный процесс выброса сельди является абсолютно нормальным явлением.

Как сообщалось ранее, в РАН встревожились докладом о загрязнении городов Сибири и ограничили к нему доступ, посчитав его "бомбой накануне выборов".