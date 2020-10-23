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Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане

Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф Фото: Тихий океан, Россия, Камчатка (unsplash.com)

Одной из главных причин гибели морских животных в районе Халактырского пляжа на Камчатке стала токсичность водорослей.

Об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам власти пока не понимают, что могло спровоцировать такую реакцию растительности.

Министр отмечает, что невозможно оценить ущерб от экологической катастрофы на Камчатке, поскольку произошедшее является природным явлением.

На данный момент нельзя организовать экспедицию для выяснения причин экологической катастрофы, потому, что в акватории сейчас период штормов, заявил Кобылкин.

Стоит напомнить, что ранее власти Камчатки уже озвучивали свою версию массовой гибели животных на Халактырском пляже.

Читайте также в материале "Телеграф": В России на Камчатке заметили признаки экологической катастрофы, пользователи сети поделились доказательствами.

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Россия, Камчатка, Загрязнение.

Автор:

Телеграф
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