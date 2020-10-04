Загрязнение Тихого океана ни при чем? В России выдали новую версию гибели животных на Камчатке

Власти Камчатки выдвинули новую версию массовой гибели животных на Халактырском пляже.

Так глава Камчатгидромета Вера Полякова считает, что мертвых животных вынесло на берег со дна Авачинской бухты вследствие сильного волнения на море, вызванного циклоном.

"Вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты. Шторма в это время для Камчатки не редкость: бывали и более сильные шторма. Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега", - сказано в сообщении пресс-службы администрации Камчатского края, цитирующей слова Поляковой.

По убеждению Поляковой, если бы шторма не произошло, то мертвые животные продолжали бы разлагаться в толще воды. Однако она признает, что животные не могли погибнуть из-за шторма.

Она также отметила, что загрязнение скорее всего произошло в придонном слое, из-за чего первые результаты анализов не показали превышение по содержанию нефтепродуктов и фенола в воде.

Как известно, 3 октября появилась информация, что на берега Камчатки выбросило большое количество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Местные серферы пожаловались на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду.