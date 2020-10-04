Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Ермак рассказал, назначат ли его кума Тищенко в ТКГ
Ермак рассказал, назначат ли его кума Тищенко в ТКГ
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом
День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом

Экологическая катастрофа на Камчатке: что не так с версией об утечке нефти в Тихом океане

Экологическая катастрофа на Камчатке: что не так с версией об утечке нефти в Тихом океане
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Существует версия, что на Камчатском полуострове океан загрязнился вследствие разлива нефтепродуктов, однако экологи рассказали, почему ей нельзя верить.

Минприроды Камчатского края продолжает утверждать, что в океане превышен уровень допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов и фенола, однако ни экологи, ни местные жители в это не верят.

Первая проблема, с которой сталкивается эта версия - Халактырский пляж — это 30-километровая полоса, которая тянется вдоль океана и сложно представить себе объем выбросов, способный поднять там ПДК нефтепродуктов до таких значений.

"В открытом океане эти показатели не могут быть превышены", — категорично заявляют в Greenpeace.

У экологов есть другая гипотеза — выброс ядохимикатов.

Вблизи побережья находятся бухты с кораблями ВМФ, танковый полигон, полигоны других видов войск, а также полигон с химикатами и пестицидами Козельский. Он пока что и вызывает большинство опасений. С 1970-х годов там хранится более 100 тонн опасных веществ, доставшихся нам в качестве наследства от советского сельхозснабжения. Проблема Козельского много раз обсуждалась в 00-х, могильник признавали опасным для экологии и обещали законсервировать. Но к 2010 году тема просто ушла с повестки.

Каким токсическим веществом загрязнили побережье Камчатки: жуткое видео с воздуха

Как следует из доклада Минприроды края от 2015 года, специалисты фиксировали превышение норм ПДК опасных веществ в почве и воде близ Халактырского пляжа с 2002 года. Экологи проводили отбор проб как возле Козельского полигона, так и на полигоне морской пехоты Радыгино. Содержание хлорорганических пестицидов, линдана и метафоса в 2002 году превышало там ПДК не более чем в два раза. Однако данные за остальные годы в докладе почему-то скрыты. Таблицы с замерами обозначены в заглавии отчета и на страницах, но самих значений просто нет.

Окрестности Халактырского пляжа часто называют "Бомбежное поле". Все полигоны слиты в один, военные регулярно перекрывают их и проводят учения, а танковая часть, сообщают местные жители, недавно проводила их прямо на пляже.

Жители Камчатки регулярно становятся очевидцами того, как командование ВМФ выводит подводные лодки из акватории бухты, где субмарины поливают с других судов.

Таким образом подводники избавляются от утекшего гидразина — ракетного горючего. В таком случае убедительной могла бы быть гипотеза о загрязнении гептилом — нессиметричным диметилгидразином. Этот компонент ракетного топлива в несколько раз токсичнее синильной кислоты, раздражает слизистые оболочки глаз человека и вызывает рвоту — то есть подходит под те симптомы, что описали отравившиеся серферы.

Но снова — выброс произошел в открытом океане, поэтому высокая концентрация компонентов горючего в воде также маловероятна. "Гептил быстро улетучивается", — говорит руководитель климатического проекта Greenpeace Василий Яблоков. Тихоокеанский флот отрицает любую причастность к ЧП.

Дудь рассказал об экологической катастрофе на Камчатке и показал жуткие видео последствий

Первые версии о том, что военные могут стоять за утечкой опасных веществ или нефтепродуктов, появились в соцсетях сразу после публикации спутниковых снимков.

В Greenpeace же считают, что морские звезды, гребешки и осьминоги могли пострадать от воздействия пестицидов.

"Это точно не нефтепродукты. Факт в том, что неизвестное нам пока вещество образует пленку. На космических снимках нет четкой картинки, доказательств того, откуда все вытекло — тоже нет. Любая зацепка сейчас всех будоражит, наши снимки разошлись, но это не свидетельства", — настаивает Яблоков.

Серферы утверждают, что симптомы отравления проявились у них почти месяц назад, то есть выброс опасных веществ в воду мог быть "спящей" угрозой. Однако и это сейчас установить невозможно. Местные жители говорят, что внешних признаков загрязнения месяц назад не было, а "если бы серферы туда не полезли", ничего о случившемся так и не попало бы в СМИ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Россия, Камчатка, РФ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
02 Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе вечером 3 октября
03 Эрдоган выдвинул ультиматум курдским формированиям в Сирии
04 Вместо Притулы: в "Варьятах-шоу" появился новый актер (Фото)
05 "Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
Итоги 3 октября: коронавирус, ситуация в Нагорном Карабахе, экологическая катастрофа на Камчатке
Вечерний дайджест: главные события 3 октября
Больному COVID-19 Трампу дали экспериментальное лекарство
Больному COVID-19 Трампу дали экспериментальное лекарство
С Днем учителя! Красивые СМС-поздравления своими словами, открытки
С Днем учителя! Красивые СМС-поздравления своими словами, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь