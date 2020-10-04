Экологическая катастрофа на Камчатке: что не так с версией об утечке нефти в Тихом океане

Существует версия, что на Камчатском полуострове океан загрязнился вследствие разлива нефтепродуктов, однако экологи рассказали, почему ей нельзя верить.

Минприроды Камчатского края продолжает утверждать, что в океане превышен уровень допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов и фенола, однако ни экологи, ни местные жители в это не верят.

Первая проблема, с которой сталкивается эта версия - Халактырский пляж — это 30-километровая полоса, которая тянется вдоль океана и сложно представить себе объем выбросов, способный поднять там ПДК нефтепродуктов до таких значений.

"В открытом океане эти показатели не могут быть превышены", — категорично заявляют в Greenpeace.

У экологов есть другая гипотеза — выброс ядохимикатов.

Вблизи побережья находятся бухты с кораблями ВМФ, танковый полигон, полигоны других видов войск, а также полигон с химикатами и пестицидами Козельский. Он пока что и вызывает большинство опасений. С 1970-х годов там хранится более 100 тонн опасных веществ, доставшихся нам в качестве наследства от советского сельхозснабжения. Проблема Козельского много раз обсуждалась в 00-х, могильник признавали опасным для экологии и обещали законсервировать. Но к 2010 году тема просто ушла с повестки.

Как следует из доклада Минприроды края от 2015 года, специалисты фиксировали превышение норм ПДК опасных веществ в почве и воде близ Халактырского пляжа с 2002 года. Экологи проводили отбор проб как возле Козельского полигона, так и на полигоне морской пехоты Радыгино. Содержание хлорорганических пестицидов, линдана и метафоса в 2002 году превышало там ПДК не более чем в два раза. Однако данные за остальные годы в докладе почему-то скрыты. Таблицы с замерами обозначены в заглавии отчета и на страницах, но самих значений просто нет.

Окрестности Халактырского пляжа часто называют "Бомбежное поле". Все полигоны слиты в один, военные регулярно перекрывают их и проводят учения, а танковая часть, сообщают местные жители, недавно проводила их прямо на пляже.

Жители Камчатки регулярно становятся очевидцами того, как командование ВМФ выводит подводные лодки из акватории бухты, где субмарины поливают с других судов.

Таким образом подводники избавляются от утекшего гидразина — ракетного горючего. В таком случае убедительной могла бы быть гипотеза о загрязнении гептилом — нессиметричным диметилгидразином. Этот компонент ракетного топлива в несколько раз токсичнее синильной кислоты, раздражает слизистые оболочки глаз человека и вызывает рвоту — то есть подходит под те симптомы, что описали отравившиеся серферы.

Но снова — выброс произошел в открытом океане, поэтому высокая концентрация компонентов горючего в воде также маловероятна. "Гептил быстро улетучивается", — говорит руководитель климатического проекта Greenpeace Василий Яблоков. Тихоокеанский флот отрицает любую причастность к ЧП.

Первые версии о том, что военные могут стоять за утечкой опасных веществ или нефтепродуктов, появились в соцсетях сразу после публикации спутниковых снимков.

В Greenpeace же считают, что морские звезды, гребешки и осьминоги могли пострадать от воздействия пестицидов.

"Это точно не нефтепродукты. Факт в том, что неизвестное нам пока вещество образует пленку. На космических снимках нет четкой картинки, доказательств того, откуда все вытекло — тоже нет. Любая зацепка сейчас всех будоражит, наши снимки разошлись, но это не свидетельства", — настаивает Яблоков.

Серферы утверждают, что симптомы отравления проявились у них почти месяц назад, то есть выброс опасных веществ в воду мог быть "спящей" угрозой. Однако и это сейчас установить невозможно. Местные жители говорят, что внешних признаков загрязнения месяц назад не было, а "если бы серферы туда не полезли", ничего о случившемся так и не попало бы в СМИ.