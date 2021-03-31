"Нельзя возбуждать ненужными вопросами население": в России заблокировали доступ к докладу об экологии Сибири (видео)

В Российской академии наук встревожились докладом о загрязнении городов Сибири и ограничили к нему доступ посчитав его "бомбой накануне выборов".

Об этом пишет Тайга.инфо.

Доклад о состоянии городов региона был обнародован директором Института оптики атмосферы СО РАН Игорем Пташником.

Он рассказал, что из двух десятков городов РФ с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы, 78% расположены в Сибирском автономном округе.

В 23 городах Сибири интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий.

В 14 из них приоритетным загрязнителем является бензапирен, который, по словам автора доклада, является очень сильным канцерогеном. В том же Кызыле его предельная допустимая концентрация в воздухе была превышена в 116 раз, а в Абакане - в 88,2 раза.

Загрязнение воздуха не единственная проблема Сибири, помимо атмосферы там также наблюдается загрязнение почвы тяжелыми металлами и проблемы с водой.

Автор сообщали, что 82% поверхностных вод Новосибирской области считаются грязными, в Томской области этот показатель составил 68%.

Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон после обнародования доклада посоветовал "не быть алармистами".

"Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население", - добавил основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович.

После заседания, доступ к данному докладу был ограничен на YouTube канале РАН.

Несмотря на это информационную часть доклада выложил в сеть другой пользователь.

Выборы в Госдуму РФ должны состояться 19 сентября 2021 года.

На это обратил внимание российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

"Зачем людям знать, каким воздухом они дышат и какую воду пьют, когда у них есть поправки в Конституцию, гарантирующие охрану окружающей среды", - написал он.

«РАН засекретила доклад о загрязнении городов в Сибири, посчитав его «бомбой накануне выборов».

Зачем людям знать, каким воздухом они дышат и какую воду пьют, когда у них есть поправки в Конституцию, гарантирующие охрану окружающей среды. pic.twitter.com/vQUXSLj7zT — Ходорковский Михаил (@mich261213) March 30, 2021

Напомним, ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире одного из пропагандистских каналов завыл на Луну.