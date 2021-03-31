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"Нельзя возбуждать ненужными вопросами население": в России заблокировали доступ к докладу об экологии Сибири (видео)

"Нельзя возбуждать ненужными вопросами население": в России заблокировали доступ к докладу об экологии Сибири (видео)
02:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Российской академии наук встревожились докладом о загрязнении городов Сибири и ограничили к нему доступ посчитав его "бомбой накануне выборов".

Об этом пишет Тайга.инфо

Доклад о состоянии городов региона был обнародован директором Института оптики атмосферы СО РАН Игорем Пташником. 

Он рассказал, что из двух десятков городов РФ с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы, 78%  расположены в Сибирском автономном округе. 

В 23 городах Сибири интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий.

В 14 из них приоритетным загрязнителем является бензапирен, который, по словам автора доклада, является очень сильным канцерогеном. В том же Кызыле его предельная допустимая концентрация в воздухе была превышена в 116 раз, а в Абакане - в 88,2 раза.  

Загрязнение воздуха не единственная проблема Сибири, помимо атмосферы там также наблюдается загрязнение почвы тяжелыми металлами и проблемы с водой. 

Автор сообщали, что 82% поверхностных вод Новосибирской области считаются грязными, в Томской области этот показатель составил 68%. 

Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон после обнародования доклада посоветовал "не быть алармистами". 

"Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население", - добавил основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович. 

После заседания, доступ к данному докладу был ограничен на YouTube канале РАН

Несмотря на это информационную часть доклада выложил в сеть другой пользователь. 

Выборы в Госдуму РФ должны состояться 19 сентября 2021 года. 

На это обратил внимание российский оппозиционер Михаил Ходорковский. 

"Зачем людям знать, каким воздухом они дышат и какую воду пьют, когда у них есть поправки в Конституцию, гарантирующие охрану окружающей среды", - написал он. 

Напомним, ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире одного из пропагандистских каналов завыл на Луну

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Выборы, Россия, Экология, РАН, Сибирь.
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