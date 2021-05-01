Скачать
Суббота, 01.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Даже на Пасху могут быть провокации: генерал рассказал о майских угрозах для Украины
Даже на Пасху могут быть провокации: генерал рассказал о майских угрозах для Украины
Две сотни танков и атака на нескольких направлениях: озвучен сценарий нового вторжения России в Украину
Две сотни танков и атака на нескольких направлениях: озвучен сценарий нового вторжения России в Украину
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (видео)
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (видео)
Как безопасно встретить Пасху: озвучены простые рецепты
Как безопасно встретить Пасху: озвучены простые рецепты

Больше, чем просто свинство: во что люди превратили реку под Харьковом (видео)

Больше, чем просто свинство: во что люди превратили реку под Харьковом (видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Харьковской области из-за неконтролируемого загрязнения окружающей среды на реке Уды образовался целый остров из пластиковых отходов. 

Кадрами с пгт.Бабаи поделился экоактивист Артем Приходько в Инстаграм. 

"Я прошу всех отдыхающих на майские праздники, которые поедут на природу в лес к воде, обязательно уберите за собой все отходы, не оставляйте мусор в лесу и не бросайте в водоемы! В противном случае экологическая катастрофа неизбежна", - предупредил он. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Приходько Артем Экоактивист (@artprykhodko)

 

Кроме того, активист сообщил, что 15 мая в 10:00 все желающие могут присоединиться к уборке мусора.

В комментариях к записи пользователи сети высказали негодование увиденной картиной. 

Как сообщалось ранее, в Бучанском районе неподалеку от Киева в реку Козка неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным химическим веществом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 128

Все по теме:

Харьковская область, Загрязнение, Мусор, Уды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Академию Кивы" уличили в публикации его работ задним числом: журналисты узнали детали
02 "Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить
03 "Красный Король" "задушил" американского бойца ММА в первом раунде (видео)
04 Грузинский боец ММА жестко ответил на нападки россиян (видео)
05 Infiniti летела и крушила все на своем пути: в страшной аварии в Киеве погибла молодая девушка (эксклюзивные фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина заключила новое соглашение с Pfizer: речь идет о поставке 20 миллионов доз вакцины
Украина заключила новое соглашение с Pfizer: речь идет о поставке 20 миллионов доз вакцины
Девушки просили остановиться: водитель Infinity потерял в устроенной им аварии возлюбленную
Девушки просили остановиться: водитель Infinity потерял в устроенной им аварии возлюбленную
На карантинной карте Украины стало меньше &quot;красных&quot; областей
На карантинной карте Украины стало меньше "красных" областей
Поздравления с наступающей Пасхой - 2021: открытки и картинки
Поздравления с наступающей Пасхой - 2021: открытки и картинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь