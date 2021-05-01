Больше, чем просто свинство: во что люди превратили реку под Харьковом (видео)

В Харьковской области из-за неконтролируемого загрязнения окружающей среды на реке Уды образовался целый остров из пластиковых отходов.

Кадрами с пгт.Бабаи поделился экоактивист Артем Приходько в Инстаграм.

"Я прошу всех отдыхающих на майские праздники, которые поедут на природу в лес к воде, обязательно уберите за собой все отходы, не оставляйте мусор в лесу и не бросайте в водоемы! В противном случае экологическая катастрофа неизбежна", - предупредил он.

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Кроме того, активист сообщил, что 15 мая в 10:00 все желающие могут присоединиться к уборке мусора.

В комментариях к записи пользователи сети высказали негодование увиденной картиной.

Как сообщалось ранее, в Бучанском районе неподалеку от Киева в реку Козка неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным химическим веществом.