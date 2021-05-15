Тигр "наорал" на оленя в Нацпарке: ссора животных попала на видео

В России в Приморском крае камеры наблюдения засняли, как тигр реагирует на "шумного соседа".

Соответствующие кадры были засняты в национальном парке "Земля леопарда".

Сотрудники парка пояснили, что тигр имеет личный номер Т37М и живет там уже более 9 лет. В момент "общения" он, по всей видимости, был не голодным, но оставить без внимания "свист" пятнистого оленя не мог.

Олени же "свистят", когда хотят предупредить своих сородичей о приближающейся потенциальной опасности.

На кадрах видно, что хищник трижды огласил округу своим ревом, после чего отправился к фотоловушке, чтобы "проинспектировать" незнакомый предмет.

Камера осталась цела.

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