Теперь на Земле пять океанов: что говорят исследователи

Во Всемирный день океанов картографы Национального географического общества говорят, что быстрое течение вокруг Антарктиды, сохраняет воды там неповторимыми и достойными собственного названия: Южный океан.

Национальное географическое общество на своем сайте публикует статью об истории официального признания Южного океана. "Телеграф" предлагает вам познакомиться с ее переводом.

Те, кто знаком с Южным океаном, водным пространством, окружающим Антарктиду, знают, что он не похож ни на один другой.

"Любой, кто был там, будет изо всех сил стараться по-своему объяснить, что там такого завораживающего, но при этом все согласятся, что ледники там более голубые, воздух холоднее, горы более устрашающие, а пейзажи более захватывающие, чем в любом другом месте, куда бы вы ни отправились", говорит Сет Сикора-Боди, океанолог из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и исследователь Национального географического общества.

С тех пор, как Национальное географическое общество начало создавать карты в 1915 году, оно распознало четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый океан. Начиная с 8 июня, во Всемирный день океанов, Южный океан стал пятым океаном в мире.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку на международном уровне никогда не было соглашения по этому поводу, мы никогда не признавали его официально", - говорит географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Географы обсуждали, обладают ли воды вокруг Антарктиды достаточно уникальными характеристиками, чтобы заслужить свое собственное название, или они были просто холодными южными продолжениями Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

"В некотором смысле это своего рода географическая занудство", - говорит Тейт. Он и комитет по политике в области картографии Национального географического общества рассматривали это изменение в течение многих лет, наблюдая, как ученые и пресса все чаще используют термин Южный океан.

Это изменение, добавляет он, соответствует инициативе Общества по сохранению Мирового океана и привлекает внимание общественности к региону, который особенно нуждается в сохранении.

"Мы всегда обозначали его, но мы обозначали его немного не так, как другие океаны", - говорит Тейт. "Это изменение было последним шагом и заявлением о том, что мы хотим признать его из-за его экологического положения".

Морской биолог и исследователь Национального географического общества Сильвия Эрл высоко оценила обновление картографии.

"Хотя существует только один взаимосвязанный океан, браво Национальному географическому обществу за официальное признание водного пространства, окружающего Антарктиду, Южным океаном", - написала Эрл в своем заявлении по электронной почте. "Окруженный стремительным антарктическим циркумполярным течением, это единственный океан, который соприкасается с тремя другими и полностью охватывает континент, вместо того, чтобы быть охваченным ими".

Границы Южного океана

Национальное географическое общество теперь распознает пять мировых океанов. Большинство вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скоша, составляют недавно признанный Южный океан.

В то время как другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется течением.

По оценкам ученых, Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) было создано примерно 34 млн лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки. Это обеспечило беспрепятственный поток воды вокруг дна Земли.

AЦТ течет с запада на восток вокруг Антарктиды в широкой колеблющейся полосе, примерно сосредоточенной возле 60 градусов южной широты - линии, которая сейчас определяется как северная граница Южного океана. Внутри AЦТ вода более холодная и немного менее соленая, чем океанские воды на севере.

Проходя от поверхности до дна океана, AЦТ переносит больше воды, чем любое другое океанское течение. Он втягивает воду из Атлантического, Тихого и Индийского океанов, помогая управлять глобальной циркуляционной системой, известной как конвейерная лента, которая переносит тепло по планете. Холодная плотная вода, которая опускается на дно океана у Антарктиды, также способствует накоплению углерода в глубинах океана. В обоих случаях Южный океан оказывает решающее влияние на климат Земли.