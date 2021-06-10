Опасно для людей и животных: в нацпарке на Одесчине появился многокилометровый "окоп" (фото)

В Одесской области разгорелся скандал, после того, как в нацпарке "Тузловские лиманы" обнаружили многокилометровую канаву вокруг курорта.

Об этом 10 июня сообщили в местном Телеграм-канале "7 канал Одесса".

Сообщается, что неизвестные начали рыть канаву вокруг курорта, а землей из нее осушать болота в устье реки Малый Сасык, которая протекает неподалеку.

Глава научного департамента "Тузловских лиманов" Иван Русев, предположил, что это нужно, чтобы подготовить территорию для строительства ресторанов на берегу.

Несмотря на это земельные работы уничтожают природу в заповедной зоне.

Фото с места событий:

"Яма такая, что ни одно животное не сможет попасть в нацпарк или выйти из нацпарка, да и для людей это опасно. Отобранный грунт идет на отсыпку водно-болотных угодий международного значения — Малого Сасыка. Они создают проблемы для миграции животных и уничтожают акватории заповедника", — пожаловался Русев на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что 1 мая в Харьковской области из-за неконтролируемого загрязнения окружающей среды на реке Уды образовался целый остров из пластиковых отходов.