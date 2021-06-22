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В зоопарке США старенький пингвин страдал от артрита: теперь он носит ортопедические "ботинки" (фото)

В зоопарке США старенький пингвин страдал от артрита: теперь он носит ортопедические "ботинки" (фото)
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф

В США сотрудники зоопарка решили помочь престарелому пингвину и впредь наслаждаться жизнью, а потому решили сделать ему ортопедическую обувь. 

Об этом пишет FOX

Хохлатые пингвины (Eudyptes chrysocome) в дикой природе живут около 10 лет, однако Энрике, по оценкам сотрудников зоопарка Сент-Луиса, уже перевалило за 30. Естественно, почетный возраст дает о себе знать, у "старичка" развился артрит и появились крупные мозоли на лапках. 

Сотрудники также заметили, что в последнее время он испытывает трудности с перемещением на суше, поэтому использовали разные мази, чтобы помочь облегчить течение болезни. 

Впрочем, когда это не помогло, они обратились к компании Thera-Paw из Нью-Джерси, при помощи которой разработали специальные ортопедические "ботинки".  

Обувь надевают каждое утро, а ночью перед отходом ко сну снимают. После этого, пингвин стал перемещаться заметно быстрее, а на лечение его лапок перестало уходить много лекарств. 

Как сообщалось ранее, в харьковском дельфинарии NEMO появился еще один маленький дельфинчик.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

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США, Обувь, Пингвины.
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