В зоопарке США старенький пингвин страдал от артрита: теперь он носит ортопедические "ботинки" (фото)

В США сотрудники зоопарка решили помочь престарелому пингвину и впредь наслаждаться жизнью, а потому решили сделать ему ортопедическую обувь.

Об этом пишет FOX.

Хохлатые пингвины (Eudyptes chrysocome) в дикой природе живут около 10 лет, однако Энрике, по оценкам сотрудников зоопарка Сент-Луиса, уже перевалило за 30. Естественно, почетный возраст дает о себе знать, у "старичка" развился артрит и появились крупные мозоли на лапках.

Сотрудники также заметили, что в последнее время он испытывает трудности с перемещением на суше, поэтому использовали разные мази, чтобы помочь облегчить течение болезни.

Впрочем, когда это не помогло, они обратились к компании Thera-Paw из Нью-Джерси, при помощи которой разработали специальные ортопедические "ботинки".

Обувь надевают каждое утро, а ночью перед отходом ко сну снимают. После этого, пингвин стал перемещаться заметно быстрее, а на лечение его лапок перестало уходить много лекарств.

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