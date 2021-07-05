В Эстонии любопытный медвежонок проинспектировал камеру фотоловушки (видео)

Неподалеку от эстонского поселка Коэру фотоловушка засняла любопытного медвежонка со взрослой медведицей. Малыш нашел камеру и решил выяснить что она из себя представляет.

Об этом пишет Postimees.

Запись была сделана в средине июня. Сотрудники парка изначально подумали, что это играют дети, однако увидели лишь как любопытное животное тычет носом и лапками в объектив.

Позже в кадре объявилась и взрослая медведица.

По словам сотрудника Дома молодежи Коэру Гордона Джеймса Лайтбоди, изначально камера была установлена для того, чтобы показать детям, что происходит в дикой природе, пока те из-за пандемии сидят дома.

Впрочем, детей видео впечатлило настолько, что они отказались впредь ходить в лес в одиночку.

Как сообщалось ранее, в России фотоловушка засняла тигра, который "выяснял отношения" с наглыми оленями.