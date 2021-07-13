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Италия закрыла Венецию для круизных лайнеров: в чем причина решения

Италия закрыла Венецию для круизных лайнеров: в чем причина решения
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф

Правительство Италии во вторник поставило точку в многолетнем споре местных жителей и туристической индустрии, запретив круизным лайнерам входить в Венецианскую лагуну. 

Согласно данным Reuters, такое решение было принято после того, как ЮНЕСКО пригрозило внести Италию в "черный список" за то, что та не запретила доступ многотонных судов к объекту всемирного наследия. 

Запрет вступит в силу с 1 августа и закроет канал Джудекка для судов, водоизмещением более 25 тысяч тонн. 

Жители Венеции и международное сообщество годами призывали правительство страны ограничить проход больших судов через лагуну. По их мнению корабли загрязняли и угрожали хрупкую экосистему и несли угрозу для расположенных неподалеку зданий.

Туристическая отрасль же считает, что городу будет сложно без круизной индустрии. 

Ограничение в 25 тысяч тонн означает, что пользоваться каналом смогут лишь небольшие пассажирские паромы и грузовые суда. 

Как сообщалось ранее, в ЮНЕСКО обеспокоились судьбой австралийского Большого барьерного рифа и выступили за его внесение в список объектов всемирного наследия, которым "угрожает опасность" из-за изменений климата.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Италия, ЮНЕСКО, Венеция.
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