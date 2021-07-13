Италия закрыла Венецию для круизных лайнеров: в чем причина решения

Правительство Италии во вторник поставило точку в многолетнем споре местных жителей и туристической индустрии, запретив круизным лайнерам входить в Венецианскую лагуну.

Согласно данным Reuters, такое решение было принято после того, как ЮНЕСКО пригрозило внести Италию в "черный список" за то, что та не запретила доступ многотонных судов к объекту всемирного наследия.

Запрет вступит в силу с 1 августа и закроет канал Джудекка для судов, водоизмещением более 25 тысяч тонн.

Жители Венеции и международное сообщество годами призывали правительство страны ограничить проход больших судов через лагуну. По их мнению корабли загрязняли и угрожали хрупкую экосистему и несли угрозу для расположенных неподалеку зданий.

Туристическая отрасль же считает, что городу будет сложно без круизной индустрии.

Ограничение в 25 тысяч тонн означает, что пользоваться каналом смогут лишь небольшие пассажирские паромы и грузовые суда.

Как сообщалось ранее, в ЮНЕСКО обеспокоились судьбой австралийского Большого барьерного рифа и выступили за его внесение в список объектов всемирного наследия, которым "угрожает опасность" из-за изменений климата.