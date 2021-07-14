В Кабмине озвучили, во сколько Украине обойдется снижение вредных выбросов

Украине в течение следующего десятилетия придётся инвестировать около 100 млрд евро, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует LIGA.

Премьер отметил, что в Украине продолжается активное формирование "зеленого курса". Желаемым результатом является снижение выбросов до 35% от уровня 30-летней давности. Для достижения цели придется полностью перестраивать экономическую модель и привлекать серьезные инвестиции.

Также глава Кабмина напоминает, что одной из основных проблем загрязнения воздуха является тепловая генерация. По подсчётам Министерства здравоохранения, только переоборудование электростанций будет стоить не меньше 4 млрд евро.

О влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека ранее сообщает "Телеграф".