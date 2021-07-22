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Потоп на время спас знаменитый одесский лиман от экологической катастрофы (видео)

Потоп на время спас знаменитый одесский лиман от экологической катастрофы (видео)
14:07 Сегодня Телеграф

Экологическая катастрофа на Куяльницком лимане ненадолго откладывается. Благодаря проливным дождям, накрывшим регион, в лимане поднялся уровень воды.

Об этом сообщает 7 канал Одессы. 

Водоем пытаются спасти активисты-экологи. Их цель восстановить естественное снабжение уникального водоема. 

Куяльницкий лиман находится неподалеку от Одессы и известен своим грязевым курортом. Но опасения экологов вызывает обмеление лимана. Связано оно с использованием рек, которые впадают в лиман, для ирригации. В итоге - в лиман втекает мало воды. Также на берегах добывают песок, что не лучшим образом сказывается на экосистеме.  

В него даже запускали воду из моря, но это также не подходит уникальному микроклимату Куяльника. Если лиман не спасти - он превратится в болото. 

Активисты хотят сделать Куяльник заповедной зоной - создать здесь национальный природный парк. 

От постоянного пересыхания в лимане даже начали размножаться микроорганизмы, не характерные для него. В результате Куяльницкий лиман стал розовым. - сообщал "Телеграф".

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Одесса, Потоп, Куяльник, Куяльницкий липан.
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