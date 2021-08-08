Украина использовала все природные ресурсы на этот год и начала "жить в долг"

Украина использовала больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год и в воскресенье, 8 августа, начала жить "в долг".

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный со ссылкой на исследование Global Footprint Network.

"Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля", - написал он.

Малеваный напомнил, что ресурсы Земли не безграничны, а продолжая загрязнять окружающую среду пластиком и безмерно потреблять ископаемые ресурсы человечество лишь ведет планету к полному истощению.

Впрочем, он отметил, что есть способ исправить ситуацию, но для этого каждому человеку стоит изменить свои привычки ради сокращения экологического следа. Среди таких шагов он выделил сократить потребление электроэнергии и воды, уменьшить количество выбрасываемого мусора и не делать лишних покупок.

Вместе с тем он отметил, что в Украине наблюдается положительная тенденция, ведь в прошлом году эта дата наступила 24 июля, то есть на две недели ранее.

Как сообщалось ранее, одно из главных течений Атлантического океана - Гольфстрим может остановиться, что приведет к катастрофическим последствиям.