РБ "Лейпциг" – "Шахтер": прогнозы, шансы и миссия "горняков"

Миссия "Шахтера" – удивлять на футбольном поле и говорить об Украине

"Шахтер" начинает свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В Германию Игорь Йовичевич взял всех заявленных на турнир игроков, включая четырех голкиперов. И это, очевидно, желание погрузить обновленный коллектив в атмосферу самого престижного турнира Европы. "Шахтер" — это определенно имя в мировом футболе, но после того, как весной и летом его покинули почти все топовые легионеры, кроме Лассины Траоре, а клуб вынужден был собирать более-менее опытных украинцев, команда уже не выглядит той грозной силой, которая обыгрывала "МанСити" и "Реал". Старт "Шахтера" в УПЛ (ничья и две минимальные победы) показал, что команда пока далека от привычного для себя стиля игры с высокими скоростями, прессингом и креативом в атаке. Как результат – всего два гола в трех матчах против середняков украинского футбола.

Вряд ли мы увидим кардинально другой "Шахтер" в Лиге чемпионов, и требовать от нынешней команды сверх результатов тоже было бы неправильно. С другой стороны – Лига чемпионов – это возможность проявить индивидуальности (а значит – увеличить ценник Михаила Мудрика или Николая Матвиенко, например), и снова говорить о войне в Украине. И эта миссия "Шахтера" не менее важна, чем очки в таблице коэффициентов УЕФА.

Не фавориты, но готовы к бою

Титульный партнер ФК "Шахтер" и первый легальный букмекер – Parimatch UkraineParimatch Ukraine – определил фаворитов предстоящего поединка. Шансы хозяев на победу высоки. Коэффициент на то, что РБ "Лейпциг" начнет турнир по 3 пунктам – 1.23. А вот "горняки" по прогнозам экспертов должны сотворить чудо, чтобы деклассировать немцев, коэффициент на их успех – 12.00. Шансы на ничью расценивают как 7.00 до 1.

Тедеско, Вернер и "Ред Булл"

Первый соперник "горняков" в группе – РБ "Лейпциг". Команда без большой истории (клуб основан только в 2009 году), однако с многомиллионными инвестициями от австрийской компании Red Bull, а еще с тренером-вундеркиндом. В прошлом сезоне красные быки выдали самый успешный сезон за все 13 лет своего существования: команда дошла до полуфинала Лиги Европы и выиграла свой первый трофей — Кубок Германии. При этом ребята Доменико Тедеско финишировали четвертыми в Бундеслиге, что позволило им в нынешнем году попробовать свои силы в ЛЧ.

Однако нынешний сезон РБ "Лейпциг" начал крайне плохо: команда проиграла Суперкубок Германии "Баварии" (3:5), а в 5-ти стартовых турах чемпионата выиграла лишь один матч, дважды сыграв вничью, и еще дважды проиграв (в последнем туре "Айнтрахта") 4:0). При этом трансференте окно немцы провели удачно, на 75,5 млн евро продали 8 неосновных футболистов, сохранили звездного Кристофера Нкунку, вернули из "Челси" Тимо Вернера и выкупили у "Хоффенхайма" левого защитника Давида Раума. По составу РБ "Лейпциг" до сих пор остается топ-командой Бундеслиги, которая должна поражать. Возможно, трудности "быков" связаны с экспериментами Тедеско в тактических схемах. Для 36-летнего специалиста это первый полноценный сезон с командой, так что после прошлогоднего успеха от него требуют топ-результатов. Поиски показывают, что самая успешная для команды формация пока – 3-4-1-2, поэтому "Шахтеру" стоит готовиться именно к этому варианту.

"Шахтер" и РБ "Лейпциг" ни разу не встречались, однако немцы приезжали в Украину в августе 2018-го, когда в плей-офф Лиги Европы играли с "Зарей", и одолели луганчан на той стадии турнира по итогам двух матчей.

Боссы "Шахтера" не делают громких заявлений по поводу задач команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но это не значит, что украинцы не будут сражаться за победу в каждом матче.

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