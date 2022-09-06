РБ "Лейпциг" - "Шахтар": прогнози, шанси та місія "гірників"

Місія "Шахтаря" — дивувати на футбольному полі та говорити про Україну

"Шахтар" розпочинає свій шлях у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. До Німеччини Ігор Йовичевич взяв всіх заявлених на турнір гравців, включаючи чотирьох голкіперів. І це, очевидно, бажання занурити оновлений колектив в атмосферу найпрестижнішого клубного турніру Європи. "Шахтар" — це безперечно ім’я в світовому футболі, але після того, як навесні та влітку його покинули майже всі топові легіонери, крім Лассіни Траоре, а клуб змушений був збирати більш-менш досвідчених українців, команда вже не виглядає тією грізною силою, яка обігрувала "МанСіті" та "Реал". Старт "Шахтаря" в УПЛ (нічия, та дві мінімальні перемоги) показав, що команда поки що далека від звичного для себе стилю гри з високими швидкостями, пресингом та креативом в атаці. Як результат – лише два голи в трьох матчах проти середняків українського футболу.

Навряд чи ми побачимо кардинально інший "Шахтар" в Лізі чемпіонів, і вимагати від нинішньої команди надрезультатів теж було б неправильно. З іншого боку – Ліга чемпіонів – це можливість проявити індивідуальності (а відтак – збільшити цінник Михайла Мудрика чи Миколи Матвієнка, наприклад), та знову говорити про війну в Україні. І ця місія "Шахтаря" не менш важлива, ніж очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Не фаворити, але готові до бою

Титульний партнер ФК "Шахтар" та перший легальний букмекер – Parimatch Ukraine Parimatch Ukraine – визначив фаворитів майбутнього поєдинку. Шанси господарів на перемогу високі. Коефіцієнт на те, що РБ "Лейпциг" розпочне турнір з 3 пунктів – 1.23. А от "гірники" за прогнозами експертів мають створити майже диво, щоб декласувати німців, коефіцієнт на їх успіх – 12.00. Шанси на нічию розцінюють як 7.00 до 1.

Тедеско, Вернер та "Ред Булл"

Перший суперник "гірників" в групі – РБ "Лейпциг". Команда без великої історії (клуб засновано лише 2009 року), проте з багатомільйонними інвестиціями від австрійської компанії Red Bull, а ще з тренером-вундеркіндом. Минулого сезону "червоні бики" видали найуспішніший сезон за всі 13 років свого існування: команда дійшла до півфіналу Ліги Європи та виграла свій перший трофей — Кубок Німеччини. При цьому хлопці Доменіко Тедеско фінішували четвертими в Бундеслізі, що дозволило їм цього року цього сезону спробувати свої сили в ЛЧ.

Проте цьогорічний сезон РБ "Лейпциг" розпочав вкрай погано: команда програла Суперкубок Німеччини "Баварії" (3:5), а в 5ти стартових турах чемпіонату виграла лише один матч, двічі зігравши внічию, і ще двічі програвши (в останньому турі "Айнтрахту" — 4:0). При цьому трансференте вікно німці провели вдало, на 75,5 мнл євро продали 8 неосновних футболістів, зберегли зіркового Крістофера Нкунку, повернули з "Челсі" Тімо Вернера та викупили у "Хоффенхайма" лівого захисника Давида Раума. За складом РБ "Лейпциг" і досі залишається топ-командою Бундесліги, яка повинна вражати. Можливо, трудноші "биків" пов’язані з експериментами Тедеско в тактичних схемах. Для 36-річного спеціаліста це перший повноцінний сезон з командою, тож після минулорічного успіху від нього вимагають топ-результатів. Пошуки показують, що найуспішніша для команди формація поки — 3-4-1-2, тож "Шахтарю" варто готуватися саме до цього варіанту.

"Шахтар" та РБ "Лейпциг" жодного разу не зустрічалися, проте німці приїжджали в Україну у серпні 2018-го, коли в плей-офф Ліги Європи грали з "Зорею", і врешті здолали луганчан на тій стадії турніру за підсумками двох матчів.

Боси "Шахтаря" не роблять голосних заяв щодо задач команди в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, але це не означає, що українці не будуть битися за перемогу у кожному матчі.

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