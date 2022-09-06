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РБ "Лейпциг" - "Шахтар": прогнози, шанси та місія "гірників"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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6 вересня. 22.00. Лейпциг "Ред Булл Арена". Трансляція на "Megogo Футбол 1" Новина оновлена 06 вересня 2022, 12:34
6 вересня. 22.00. Лейпциг "Ред Булл Арена". Трансляція на "Megogo Футбол 1"

Місія "Шахтаря" — дивувати на футбольному полі та говорити про Україну

"Шахтар" розпочинає свій шлях у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. До Німеччини Ігор Йовичевич взяв всіх заявлених на турнір гравців, включаючи чотирьох голкіперів. І це, очевидно, бажання занурити оновлений колектив в атмосферу найпрестижнішого клубного турніру Європи. "Шахтар" — це безперечно ім’я в світовому футболі, але після того, як навесні та влітку його покинули майже всі топові легіонери, крім Лассіни Траоре, а клуб змушений був збирати більш-менш досвідчених українців, команда вже не виглядає тією грізною силою, яка обігрувала "МанСіті" та "Реал". Старт "Шахтаря" в УПЛ (нічия, та дві мінімальні перемоги) показав, що команда поки що далека від звичного для себе стилю гри з високими швидкостями, пресингом та креативом в атаці. Як результат – лише два голи в трьох матчах проти середняків українського футболу.

Навряд чи ми побачимо кардинально інший "Шахтар" в Лізі чемпіонів, і вимагати від нинішньої команди надрезультатів теж було б неправильно. З іншого боку – Ліга чемпіонів – це можливість проявити індивідуальності (а відтак – збільшити цінник Михайла Мудрика чи Миколи Матвієнка, наприклад), та знову говорити про війну в Україні. І ця місія "Шахтаря" не менш важлива, ніж очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Не фаворити, але готові до бою

Титульний партнер ФК "Шахтар" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine Parimatch Ukraine визначив фаворитів майбутнього поєдинку. Шанси господарів на перемогу високі. Коефіцієнт на те, що РБ "Лейпциг" розпочне турнір з 3 пунктів – 1.23. А от "гірники" за прогнозами експертів мають створити майже диво, щоб декласувати німців, коефіцієнт на їх успіх – 12.00. Шанси на нічию розцінюють як 7.00 до 1.

Тедеско, Вернер та "Ред Булл"

Перший суперник "гірників" в групі – РБ "Лейпциг". Команда без великої історії (клуб засновано лише 2009 року), проте з багатомільйонними інвестиціями від австрійської компанії Red Bull, а ще з тренером-вундеркіндом. Минулого сезону "червоні бики" видали найуспішніший сезон за всі 13 років свого існування: команда дійшла до півфіналу Ліги Європи та виграла свій перший трофей — Кубок Німеччини. При цьому хлопці Доменіко Тедеско фінішували четвертими в Бундеслізі, що дозволило їм цього року цього сезону спробувати свої сили в ЛЧ.

Проте цьогорічний сезон РБ "Лейпциг" розпочав вкрай погано: команда програла Суперкубок Німеччини "Баварії" (3:5), а в 5ти стартових турах чемпіонату виграла лише один матч, двічі зігравши внічию, і ще двічі програвши (в останньому турі "Айнтрахту" — 4:0). При цьому трансференте вікно німці провели вдало, на 75,5 мнл євро продали 8 неосновних футболістів, зберегли зіркового Крістофера Нкунку, повернули з "Челсі" Тімо Вернера та викупили у "Хоффенхайма" лівого захисника Давида Раума. За складом РБ "Лейпциг" і досі залишається топ-командою Бундесліги, яка повинна вражати. Можливо, трудноші "биків" пов’язані з експериментами Тедеско в тактичних схемах. Для 36-річного спеціаліста це перший повноцінний сезон з командою, тож після минулорічного успіху від нього вимагають топ-результатів. Пошуки показують, що найуспішніша для команди формація поки — 3-4-1-2, тож "Шахтарю" варто готуватися саме до цього варіанту.

"Шахтар" та РБ "Лейпциг" жодного разу не зустрічалися, проте німці приїжджали в Україну у серпні 2018-го, коли в плей-офф Ліги Європи грали з "Зорею", і врешті здолали луганчан на тій стадії турніру за підсумками двох матчів.

Боси "Шахтаря" не роблять голосних заяв щодо задач команди в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, але це не означає, що українці не будуть битися за перемогу у кожному матчі.

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