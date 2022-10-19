Главные фавориты ЛЧ 2022-2023

На первый взгляд в ЛЧ все банально просто, но многое будет зависеть от второй части сезона и будущих трансферов.

С наступлением осени вернулась и долгожданная Лига Чемпионов. Накануне прошли первые матчи групповой стадии, и это неплохая причина попытаться спрогнозировать какой из клубов имеет больше шансов на главный трофей в конце сезона.

На первый взгляд все банально просто – Бавария, Манчестер Сити, ПСЖ, Ливерпуль, Реал Мадрид. Вряд ли кто-нибудь из менее сильных конкурентов способен побеспокоить футбольные гранды, по крайней мере, в настоящее время. Безусловно, многое будет зависеть от второй части сезона, будущих трансферов, но есть неизменные факторы, на которые стоит обратить внимание.

ПСЖ или "Манчестер Сити"

Гвардиола слишком давно руководит английским клубом, чтобы ждать еще несколько сезонов, пока удастся создать команду мечты. С приходом Холланда именно сейчас МС должен быть самым сильным, если сравнивать клуб с более ранней версией самого себя. Наставник, наконец-то, получил страйкера, который сразу начал класть голы пачками. В помощь ему поставлены уже опытнейшие Де Брюйне, Силва и другие. Это хороший повод поверить в команду.

Но не менее впечатляет на старте сезона и ПСЖ. Французы при поддержке тройки нападения Мбаппе – Месси – Неймар забивают очень много. Мбаппе вообще заговорил о близости к завоеванию Золотого мяча. А раз так, то для этого нужен весомый повод, которым может стать как раз выигрыш Лиги Чемпионов. Но здесь стоит позаботиться и о других позициях. Больше всего переживаний безумно вызывает центр поля. Слишком много новичков, без серьезного опыта могут помешать. Но в то же время каждый из них рискует стать открытием, так сказать джокером, который сможет забить важный мяч или сделать ассист.

"Бавария", "Ливерпуль" и другие

Безусловно, кто-либо может помешать получению титула двум ранее упомянутым командам. Но следует понимать, что разные обстоятельства могут делать один клуб сильнее в ущерб другому. К примеру переход Мане из стана "мерсисайдцев" в мюнхенский клуб. Это дает немцам хорошие шансы дойти до решающих стадий турнира и отнимает возможности у команды Клоппа.

Остается стабильным "Реал Мадрид" с Бензема в атаке и Анчелотти в статусе главного тренера. Безусловно, испанцы находятся в стадии перестройки, но опыт и класс футболистов могут иметь решающее значение. Многое будет зависеть от жеребьевки в плей-офф, но уже сейчас можно спрогнозировать, что мадридцы станут джокером всей ЛЧ.

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