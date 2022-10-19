Головні фаворити ЛЧ 2022-2023

На перший погляд у ЛЧ все банально просто, але багато буде залежати від другої частини сезону і майбутніх трансферів

З настанням осені повернулась і довгоочікувана Ліга Чемпіонів. Напередодні пройшли перші матчі групової стадії, і це непогана причина спробувати спрогнозувати який з клубів має найбільше шансів на головний трофей в кінці сезону.

На перший погляд все банально просто – "Баварія", "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Ліверпуль", "Реал Мадрид". Навряд хтось із менш сильніших конкурентів здатен потурбувати футбольних грандів, принаймні на даний час. Безумовно, багато буде залежати від другої частини сезону, майбутніх трансферів, але є незмінні фактори, на які варто звернути увагу.

ПСЖ чи "Манчестер Сіті"

Гвардіола надто давно керує англійським клубом щоб чекати ще кілька сезонів, поки вдасться створити команду мрії. З приходом Холанда саме зараз МС має бути найсильнішим, якщо порівнювати клуб із більш ранньою версією самого себе. Наставник нарешті отримав страйкера, який сходу почав класти голи пачками. В допомогу йому поставлені вже найдосвідченіші Де Брюйне, Сілва та інші. Це гарний привід повірити в команду.

Але не менш вражає на старті сезону і ПСЖ. Французи при підтримці трійки нападу Мбаппе – Мессі – Неймар забивають дуже багато. Мбаппе взагалі заговорив про близькість до завоювання ЗМ. А раз так, то для цього потрібен вагомий привід, яким може стати як раз виграш Ліги Чемпіонів. Але тут варто потурбуватись і про інші позиції. Найбільше переживань безумно викликає центр поля. Забагато новачків, без серйозного досвіду можуть стати на заваді. В той же час кожен з них ризикує також стати відкриттям, так би мовити джокером, який зможе забити важливий м’яч або зробити ассист.

"Баварія", "Ліверпуль" та інші

Безумовно будь-хто може стати на заваді до титулу двом раніше згаданим командам. Але варто розуміти, що різні обставини можуть робити один клуб сильнішим в збиток іншому. Наприклад перехід Мане із стану "мерсисайдців" до мюнхенского клубу. Це дає німцям гарні шанси дійти до вирішальних стадій турніру та забирає можливості у команди Клоппа.

Залишається стабільним "Реал Мадрид" з Бензема в атаці та з Анчелотті у статусі головного тренера. Безумовно, іспанці знаходяться у стадії перебудови, але досвід і клас футболістів може мати вирішальне значення. Багато буде залежати від жеребкування в плей-оф, але вже зараз можна спрогнозувати, що мадридці стануть джокером всієї ЛЧ.

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