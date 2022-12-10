ЧМ-2022. Англия – Франция: классическая битва за полуфинал

1/4финала. 10 декабря. 21.00. Аль-Байт. Стадион "Аль-Хаур".

Трансляция: "Общественное" и MEGOGO

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Исторический матч на вылет

Англия и Франция довольно легко преодолели стадию 1/8 финала. Команда Гарета Саутгейта разгромила Сенегал (3:0), а подопечные Дидье Дешама были сильнее сборной Польши (3:1). Теперь, чтобы пройти дальше, действующим чемпионам мира придется разобраться с "родоначальниками футбола". Самое интересное, что эти две сборные встречались между собой, казалось бы, множество раз (на самом деле — 41), но именно в Катаре произойдет их первый матч плей-офф, когда победить должен только один.

Раньше сборные Англии и Франции играли между собой на мундиалях дважды. На домашнем и победном для себя в 1966 году англичане победили французов на групповом этапе. В 1982 году эти команды снова сошлись в группе, но даже имея в составе великого Мишеля Платини, французы уступили 1:3. Дальше на больших турнирах эти двое встречались исключительно в рамках Евро. Последний раз в украинском Донецке в 2012-м разошлись миром 1:1.

В целом статистика встреч на стороне "трех львов". У них 24 победы, во Франции – 11. Еще 6 раз команды играли вничью.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch Ukraine считают шансы действующих чемпионов мира на выход в полуфинал немного выше английских. На проход французов выставлен коэффициент – 2.46, в то время как на Англию – 3.10. При этом, по мнению профессионалов, предстоящая игра будет не слишком результативной, но команды обменяются голами в основное время. Самый вероятный счет после 90 минут игры – 1:1 идет за 6:50. Но даже в дополнительное время шансы "Les Bleus" на победу приоритетнее соперника — 10.00 до 1, "трех львов" — 11.50 до 1.

Мбаппе против полузащиты англичан

Классические 4-3-3 от Дешама и Саутгейта на поле выглядят кардинально по-разному. Англичане исповедуют высокий прессинг, контроль мяча и максимальное давление на соперника, в то время как французы готовы отдавать инициативу сопернику и рассчитывают на контратаки, имея в рукаве такого козыря, как Килиан Мбаппе – лучший бомбардир турнира с 5-ма голами. А если еще объединить усилия Мбаппе и Тео Эрнандеса, то левый фланг чемпионов мира практически идеален. Англия таким бесспорным лидером и мотором похвастаться не может, однако у нее одинаково опасны фланги с Букайо Сака направо и Филом Фоденом налево. А еще в обойме Саутгейта вундеркинд, на которого уже положили глаз все гранды мира – креативный Джуд Беллингем, которого на турнире пока не удавалось остановить ни одному из соперников.

Поединок Англии и Франции может стать одним из самых ярких на турнире. А такую красоту пропустить просто невозможно, и не нужно, ведь услышать эмоции матча можно будет благодаря инициативе Parimatch Ukraine. Бесплатная аудиотрансляция всех матчей ЧМ-2022 только на сайте Parimatch!

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