ЧС-2022. Англія – Франція: класична битва за півфінал

1/4фіналу. 10 грудня. 21.00. Аль-Байт. Стадіон " Аль-Хаур".

Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO

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Історичний матч на виліт

Англія та Франція доволі легко подолали стадію 1/8 фіналу. Команда Гарета Саутгейта розгромила Сенегал (3:0), а підопічні Дідьє Дешама були сильнішими за збірну Польщі (3:1). Тепер, щоб пройти далі, чинним чемпіонам світу доведеться розібратися з "родоначальникам футболу". Найцікавіще, що ці дві збірні зустрічалися між собою здавалося б безліч разів (насправді — 41), але саме в Катарі станеться їх перший матч плей-офф, коли перемогти має тільки один.

Раніше збірні Англії та Франції грали між собою на мундіалях двічі. На домашньому та переможному для себе у 1966-му англійці перемогли французів на груповому етапі. У 1982-му році ці команди знову зійшлися у групі, але навіть маючи у складі великого Мішеля Платіні, французи поступилися 1:3. Далі на великих турнірах ці двоє зустрічалися виключно в рамках Євро. Востаннє в українському Донецьку у 2012му розійшлися миром 1:1.

Загалом статистика зустрічей на стороні "трьх левів". У них 24 перемоги, у Франції – 11. Ще 6 разів команди грали внічию.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch Ukraine вважають шанси чинних чемпіонів світу на вихід до півфіналу трохи вищими за англійські. На прохід французів виставлено коефіцієнт – 2.46, в той час, як на Англію – 3.10. При цьому на думку професіоналів майбутня гра буде не надто результативною, але команди обміняються голами в основний час. Найімовірніший рахунок після 90 хвилин гри – 1:1 йде за 6.50. Але навіть в додатковий час шанси "Les Bleus" на перемогу пріоритетніші за суперника – 10.00 до 1, "трьох левів" — 11.50 до 1.

Мбаппе проти півзахисту англійців

Класичні 4 – 3 – 3 від Дешама та Саутгейта на полі виглядають кардинально по-різному. Англійці сповідують високий пресинг, контроль м’яча та максимальний тиск на суперника, в той час, як французи готові віддавати ініціативу супернику та розраховують на контратаки, маючи в рукаві такого козира, як Кіліан Мбаппе – наразі найкращого бомбардира турніру з 5ма голами. А якщо ще й об’єднати зусилля Мбаппе та Тео Ернандеса, то лівий фланг чемпіонів світу практично ідеальний. Англія таким безперечним лідером та мотором похизуватися не може, однак у неї однаково небезпечні фланги з Букайо Сака праворуч, і Філом Фоденом ліворуч. А ще в обоймі Саутгейта вундеркінд, на якого вже наклали оком усі гранди світу – креативний Джуд Беллінгем, якого на турнірі поки що не вдавалося зупинити жодному із суперників.

Поєдинок Англії та Франції потенційно може стати одним з найяскравіших на турнірі. А таку красу пропустити просто не можливо, та й не потрібно, адже почути емоції матчу можна буде завдяки ініціативі Parimatch Ukraine. Безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

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