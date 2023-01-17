"Милан" – "Интер": прогноз на матч за Суперкубок Италии

18 января в Эр-Рияде на футбольном поле встретятся "Милан" и "Интер"

Дата: 18 января. 21.00.

Место проведения: Эр-Рияд, Саудовская Аравия, Стадион Университета Короля Сауда.

Трансляция: MEGOGO

Прогноз от Parimatch Ukraine :

- победа "Милана" — 2.80.

- победа "Интера" — 2.60.

Итальянские футбольные боссы стараются не отставать от испанских коллег. Не успели "Реал" и "Барселона" разыграть Суперкубок в Саудовской Аравии, как на стадионе Короля Фахда уже готовятся встречать "Милан" и "Интер", и это будет первое Derby della Madonnina вне "Сан Сиро". Необычное, раскритикованное итальянскими тифозами, но финансово выгодное решение. Участие в Суперкубке Италии вне родины принесет миланским командам 7,5 миллиона евро на двоих. В Италии все по классике: в Суперкубке встретятся чемпион и обладатель Кубка страны, а в этом сезоне такое противостояние превращается в миланское дерби. К тому же "нерадзуре" действующие обладатели трофея, в прошлом году они в статусе обладателя Скудетто обыграли "Ювентус".

"Милан"

Действующий чемпион после паузы на чемпионат мира пока не может прийти в сознание. После победы над скромной "Салернитаной" (1:2) в первом матче года "россонери" не могут победить в трех матчах подряд. В чемпионате потеряны очки в матчах с "Ромой" и "Лечче", а в 1/8 финала Кубка команда Пиоли, играя в большинстве в Милане уступила "Торино". И хотя "Милан" продолжает удерживать вторую позицию в Серии А, проигрывая "Наполи" 9 очков, "Интер" и "Ювентус" на расстоянии одного пункта и с более стабильной игрой. Причин для такого спада "россонери" несколько. Во-первых, травмы лидеров. Ибрагимович, Флоренци, Ребич все еще в лазарете, недавно восстановившиеся набирают форму. Во-вторых, Рафаэль Леоу. Звездный португалец, который так и не смог полностью проявить свое мастерство на ЧМ, то ли устал, то ли тоже ждет трансфера "аля-Мудрик", но его активность на поле слишком спонтанна. А Леау – ключевой игрок, пока самый лучший бомбардир (8) и ассистент (5) команды. "Россонери" очень нужна победа в Суперкубке для морального подъема. Далее в чемпионате – "Лацио", и без эмоциональной подзарядки в Риме чемпионы потенциально могут вылететь из зоны ЛЧ.

"Интер"

"Нерадзури" сезон начали откровенно средне, но в конце концов свои позиции подтянули. Они выиграли 8 из последних десяти матчей в Серии А, а уже в новом году смогли обыграть лидера "Наполи" (0:1), а в прошлом туре на выезде дожали "Аталанту" (2:3). Для Симоне Индзаги, который обещал тифози трофеи, кажется все налаживается, и хотя от лидеров чемпионата их отделяет целых десять очков, но идущий вторым до "Милана" остался один пункт. Не может не радовать и результативность новоиспеченного чемпиона мира Лаутаро Мартинеса. Аргентинец в отличной форме и на его счету 9 забитых мячей. Единственное, что может огорчать сине-черный Милан – травма Марцело Брозовича, да и поиски себя от Ромеу Лукаку. Бельгиец, на которого возлагали большие надежды, пока их не оправдывает.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Derby della Madonnina – одно из самых интригующих и старейших в Европе. Впервые синий и красный Милан встретились на футбольном поле в 1909 году и с тех пор сыграли 251 матч. Статистика на стороне "Интернационале" — 92 выигранных матча против 85 у "Милана". Еще 74 раза команды играли вничью. Последний раз эти двое играли в рамках текущего сезона Серии А и в домашнем поединке победили "россонери" 2:1.

Эксперты Parimatch Ukraine считают, что у Суперкубка шансы "Милана" на победы чуть ниже соперников. Коэффициент на успех красно-черных – 2.80, в то время как шансы черно-синих на победу оценивают как 2.80 к 1. Поставить на ничью в основное время можно по курсу 3.35. Но все же эксперты склоняются к тому, что матч закончится через 90 минут. А самым ожидаемым счет – 0:1 с котировкой 9.10.

Итак, выбирай свой цвет Милана и