"Мілан" - "Інтер": прогноз на матч за Суперкубок Італії

18 січня у Ер-Ріяді на футбольному полі зустрінуться "Мілан" та "Інтер"

Дата: 18 січня. 21.00.

Місце проведення: Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, Стадіон Університету Короля Сауда

Трансляція: MEGOGO

Прогноз від Parimatch Ukraine:

- перемога "Мілана" — 2.80.

- перемога "Інтера" — 2.60.

Італійські футбольні боси намагаються не відставати від іспанських колег. Не встигли "Реал" та "Барселона" розіграти Суперкубок у Саудівській Аравії, як на стадіоні Короля Фахда вже готуються зустрічати "Мілан" та "Інтер", і це буде перше Derby della Madonnina поза "Сан Сіро". Незвичне, розкритиковане італійськими тіфозі, але фінансово вигідне рішення. Участь у Суперкубку Італії поза батьківщиною принесе міланським командам 7,5 мільйонів євро на двох. В Італії все за класикою: у Суперкубку зустрінуться чемпіон та володар Кубку країни, а цього сезону таке протистояння перетворюється на міланське дербі. До того ж "нерадзурі" чинні володарі трофею, минулого року вони у статусі володаря Скудетто обіграли "Ювентус".

"Мілан"

Чинний чемпіон після паузи на чемпіонат світу поки не може прийти до тями. Після перемоги над скромною "Салернітаною" (1:2) в першому матчі року "россонері" не можуть перемогти в трьох матчах поспіль. В чемпіонаті втрачені очки в матчах з "Ромою" та "Лечче", а в 1/8 фіналу Кубку команда Піолі, граючи в більшості в Мілані поступилася "Торіно". І хоча "Мілан" продовжує утримувати другу позицію у Серії А, програючи "Наполі" 9 очок, "Інтер" та "Ювентус" на відстані одного пункту і з більш стабільною грою. Причин для такого спаду "россонері" декілька. По-перше, травми лідерів. Ібрагімович, Флоренці, Ребіч все ще у лазареті, ті, хто нещодавно відновився, набирають форму. По-друге, Рафаель Леау. Зірковий португалець, який так і не зміг повністю проявити свою майстерність на ЧС, чи то втомився, чи теж чекає трансферу "аля-Мудрик", але його активність на полі аж занадто спонтанна. А Леау – ключовий гравець, поки найкращий бомбардир (8) та ассистент (5) команди. "Россонері" дуже потрібна перемога в Суперкубку для морального піднесення. Далі в чемпіонаті – "Лаціо", і без емоційної підзарядки в Римі чемпіони потенційно можуть вилетіли з зони ЛЧ.

"Інтер"

"Нерадзурі" сезон розпочали відверто посередньо, але врешті свої позиції підтягнули. Вони виграли 8 з останніх десяти матчів в Серії А, а вже у новому році змогли обіграли лідера "Наполі" (0:1), а в минулому турі на виїзді дотисли "Аталанту" (2:3). Для Сімоне Індзагі, який обіцяв тіфозі трофеї, здається все налагоджується, і хоча від лідерів чемпіонату їх відділяє цілих десять очок, але до "Мілану", що йде другим, залишився один пункт. Не може не радувати і результативність новоспеченого чемпіона світу Лаутаро Мартінеса. Аргентинець в чудовій формі і на його рахунку 9 забитих м’ячів. Єдине, що може засмучувати синьо-чорний Мілан – травма Марцело Брозовича, ну і пошуки себе від Ромеу Лукаку. Бельгієць, на якого покладали великі надії, поки їх не виправдовує.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Derby della Madonnina – одне з найінтригуючих та найстаріших в Європі. Вперше синій та червоний Мілан зустрілися на футбольному полі у 1909 році і відтоді зіграли 251 поєдинок. Статистика на стороні "Інтернаціонале" — 92 виграні матчі проти 85 у "Мілана". Ще 74 рази команди грали унічию. Востаннє ці двоє грали в рамках поточного сезону Серії А і в домашньому поєдинку перемогли "россонері" 2:1.

Експерти Parimatch Ukraine вважають, що в Суперкубку шанси "Мілану" на перемоги трохи нижчі за суперників. Коефіцієнт на успіх червоно-чорних – 2.80, в той час, як шанси чорно-синіх на перемогу оцінюють, як 2.80 до 1. Поставити на нічию в основнийчас можна за курсом 3.35. Але все ж експерти схиляються до того, що матч закінчиться за 90 хвилин. А найочікуванішим є рахунок – 0:1 з котируванням 9.10.

Тож, обирай свій колір Мілану та