Сборная Украины по футболу начинает путь к Евро-2024: анонс матча против Англии

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины по футболу проведет первый матч против сборной Англии в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте турнира.

Матч состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в 19:00 по киевскому времени.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года или Евро-2024 пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. Окончательный перечень участников турнира будет определен в марте следующего года.

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"Спасибо нашим защитникам за возможность сборной выступать на международной арене и нести флаг Украины. Favbet с верой в победу", — отметили в компании.

Ориентировочные составы на матч Англия – Украина

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер – Филлипс, Райс, Беллингем – Сака, Кейн, Фоден

Украина: Трубин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Цыганков, Малиновский, Мудрик – Довбик