Григорий Козловский о чемпионстве и рекорде ФК "Рух" U19: "Победный маятник не должен прекращать своего движения"

Юниоры ФК "Рух" второй год подряд взяли чемпионство Украины, установив новый рекорд

Григорий Козловский, почетный президент ФК "Рух", известный львовский бизнесмен и меценат, поздравил тренерский штаб и всех игроков ФК "Рух" U19, которые второй сезон подряд стали чемпионами Украины среди молодежных команд.

Матч, определивший чемпиона среди молодежных команд Украины, состоялся в воскресенье, 28 мая. Во время ожесточенного и невероятно захватывающего футбольного поединка "желто-черные" юниоры на выезде с одесским "Черноморцем" показали невероятно фантастическую командную игру.

Как отметил Григорий Козловский, "победный маятник не должен прекращать своего движения, а футбольный клуб "Рух" и дальше будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к наивысшим целям".

ФК "Рух" U19 второй сезон подряд стал чемпионом Украины среди молодежных команд

Матч Победы

На старте поединка юниоры ФК "Рух" взяли мяч под свой контроль и пытались максимально прессинговать "черноморцев", однако пробить брешь в защите оппонентов и достичь ворот удалось лишь на 35-минуте, когда руховцы, отобрав мяч на правом фланге, провели блестящую комбинацию, не оставив шансов голкиперу противника. Таким образом, первый тайм чемпионского матча, ставшего чемпионским для юниоров-руховцев, закончился с результатом 0:1. При этом непосредственно перед свистком на перерыв одесситы получили право на перспективный штрафной удар и попытались эту возможность реализовать, но тщетно: после прямого выстрела по воротам свое высокое мастерство продемонстрировал вратарь "Руха" Ледвий, блестяще ликвидировавший угрозу.

Юниоры "Руха" в начале матча взяли мяч под свой контроль и пытались максимально прессинговать "черноморцев"

Второй тайм, в целом проходил тоже под аккомпанемент доминирования львовских футболистов, поэтому хозяева одесского поля вынуждены были перманентно гасить "пожар" у собственных ворот. И уже в завершение компенсированного времени защитник "желто-черных" Андрей Китела ударом с пенальти установил окончательный счет игры — 2:0 в пользу "Руха". Сам одиннадцатиметровый заработал Касарда, который после длинного паса от штрафной "Руха" ушел от защитника, а тот на эмоциях завалил его на газон.

Таким образом, победив со счетом 2:0, подопечные Михаила Дячука-Ставицкого сохранили отрыв в пять очков от "Динамо" и за тур до окончания молодежной лиги стали чемпионами Украины.

"Желто-черные" юниоры показали невероятно фантастическую командную игру

"Всегда приятно выигрывать, а тем более становиться двукратными чемпионами. Эти чувства предельно сложно описать словами, потому что их феерия безгранична. Честно говоря, перед сегодняшней чемпионской игрой в плане настроения не было таких ощущений, чтобы кто-то сильно переживал или нервничал. Мы спокойно выходили на поле, зная, что должны выиграть. То есть, можно констатировать, что спокойствие умноженное на уверенность в собственных силах и стало формулой нашего успеха", — поделился впоследствии своими эмоциями автор одиннадцатиметрового Андрей Китела.

В свою очередь, почетный президент "Руха" Григорий Козловский, после триумфа "желто-черных" на одесском поле поделился собственными соображениями касательно бэкграунда успеха ФК: "Хотел бы сказать несколько слов о работе нашей Академии (ФК "Рух" — ред.). В прошлом году, когда мы стали чемпионами, было много разговоров, мол, чемпионат был неполноценным, что это случайность. После этого у нас произошла смена поколений — в нынешнем сезоне в команду пришли новые игроки и мы снова стали чемпионами Украины. Правда, уже в полноценном чемпионате за тур до его завершения!".

Команда "Рух" U-19 - двукратные чемпионы Украины

Уникальный рекорд ФК "Рух"

Примечательно, что помимо двукратного чемпионства "Рух" U-19 также установил уникальный рекорд, пройдя серии в 40 матчей без поражений в Чемпионате Украины. В этом сезоне "желто-черные" побеждали и "Динамо" U-19, и "Шахтер" U-19. Для понимания: сорок матчей без поражений во временном измерении означает больше полутора лет держать профессиональную планку на высоте. Поэтому это действительно серьезнейшее статистическое достижение, которое непременно будет вписано в футбольную историю страны.

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий, назвал прошедший матч историческим и отметил: "Это крайне важная победа, которая очень стимулирует тех ребят, которые учатся в нашей Академии работать, тренироваться и доказывать – прежде всего, самим себе, – что невозможное возможно. Крайне приятно, что при этом мы еще и устанавливаем рекорды, превосходим статистические достижения. Это все остается в истории. Но, с другой стороны, конечно, хочется, чтобы футболисты не останавливались на команде U-19, а прогрессировали в Премьер-лиге, желательно в нашей команде, а также в сборной Украины — это лучше любого рекорда".

"Желто-черные" юниоры уже 40 матчей подряд без поражений

Академия Победы

Академия футбола ФК "Рух" — уникальное явление в спортивной жизни Украины. Созданная с подачи и при незыблемой поддержке Григория Козловского, Академия имеет высококлассную инфраструктуру.

Так, спортивный комплекс на окраине Львова неподалеку Винниковского озера включает целых восемь тренировочных полей последнего поколения: три поля с искусственным покрытием, пять — с гибридным, а также спортзал.

Здесь фактически 24/7 работает необходимая инфраструктура для поиска и поддержки футболистов, их дальнейшей профподготовки и всестороннего развития.

При этом, как отметил почетный президент ФК "Рух" Григорий Козловский, развитие инфраструктуры "постоянно продолжается и совершенствуется".

Почетный президент ФК "Рух" Григорий Козловский

"Мы не останавливаемся на своих достижениях. Нас снова ждет смена поколений. Нас снова ждет участие в Юношеской лиге УЕФА. Впереди трудный путь, но это очень приятно, что он чемпионский. Отдельное и особое спасибо хотел бы выразить нашим защитникам и защитницам, Вооруженным Силам Украины и всем, кто каждый день защищает нашу землю от российских захватчиков. Мы верим, что совсем скоро наши герои подарят нам самую главную победу для Украины", — подытожил Григорий Козловский.