Григорій Козловський про чемпіонство та рекорд ФК "Рух" U19: "Переможний маятник не повинен припиняти свого руху"

Юніори ФК "Рух" другий рік поспіль взяли чемпіонство України, встановивши новий рекорд

Григорій Козловський, почесний президент ФК "Рух", відомий львівський бізнесмен та меценат, привітав тренерський штаб та всіх гравців ФК "Рух" U19, які другий сезон поспіль стали чемпіонами України серед молодіжних команд.

Матч, який визначив чемпіона серед молодіжних команд України, відбувся у неділю, 28 травня. Під час запеклого та неймовірно захоплюючого футбольного поєдинку "жовто-чорні" юніори на виїзді з одеським "Чорноморцем" показали неймовірно фантастичну командну гру.

Як зазначив Григорій Козловський, "переможний маятник не повинен припиняти свого руху, а футбольний клуб "Рух" і надалі робитиме все, щоб прогресувати на шляху до найвищих цілей".

ФК "Рух" U19 другий сезон поспіль став чемпіоном України серед молодіжних команд

Матч Перемоги

На старті поєдинку юніори ФК "Рух" взяли м’яч під свій контроль і намагалися максимально пресингувати "чорноморців", проте пробити пролом у захисті опонентів і досягти воріт вдалося лише на 35-хвилинці, коли рухівці, відібравши м’яч на правому фланзі, провели блискучу комбінацію, не залишивши шансів голкіперу супротивника. Таким чином, перший тайм матчу, що став чемпіонським для юніорів-рухівців, закінчився із результатом 0:1. При цьому безпосередньо перед свистком на перерву одесити отримали право на перспективний штрафний удар і спробували цю можливість реалізувати, але марно: після прямого пострілу по воротах свою високу майстерність продемонстрував воротар "Руху" Ледвій, який блискуче ліквідував загрозу.

Юніори "Руху" на початку матчу взяли м’яч під свій контроль і намагалися максимально пресингувати "чорноморців"

Другий тайм, загалом, проходив теж під акомпанемент домінування львівських футболістів, тому господарі одеського поля змушені були перманентно гасити "пожежу" біля власних воріт. І вже на завершення компенсованого часу захисник "жовто-чорних" Андрій Кітела ударом із пенальті встановив остаточний рахунок гри — 2:0 на користь "Руху". Сам одинадцятиметровий заробив Касарда, який після довгого пасу від штрафного майданчика "Руха" вклонився від захисника, а той на емоціях завалив його на газон.

Таким чином, перемігши з рахунком 2:0, підопічні Михайла Дячука-Ставицького зберегли відрив у п’ять очок від "Динамо" та за тур до закінчення молодіжної ліги стали чемпіонами України.

"Жовто-чорні" юніори показали неймовірно фантастичну командну гру

"Завжди приємно вигравати, а тим більше ставати дворазовими чемпіонами. Ці почуття гранично складно описати словами, бо їхня феєрія безмежна. Чесно кажучи, перед сьогоднішньою чемпіонською грою в плані настрою не було таких відчуттів, щоби хтось сильно переживав чи нервував. Ми спокійно виходили на поле, знаючи, що маємо виграти. Тобто можна констатувати, що спокій помножений на впевненість у власних силах і став формулою нашого успіху", — згодом поділився своїми емоціями автор одинадцятиметрового Андрій Кітела.

У свою чергу, почесний президент "Руху" Григорій Козловський після тріумфу "жовто-чорних" на одеському полі поділився власними міркуваннями щодо бекграунду успіху ФК: "Хотів би сказати кілька слів про роботу нашої Академії (ФК "Рух" — ред.). Минулого року, коли ми стали чемпіонами, було багато розмов, мовляв, чемпіонат був неповноцінним, що це випадковість, після чого у нас відбулася зміна поколінь — у нинішньому сезоні в команду прийшли нові гравці і ми знову стали чемпіонами України. Щоправда, вже у повноцінному чемпіонаті за тур до його завершення!"

Команда "Рух" U-19 – дворазові чемпіони України.

Унікальний рекорд ФК "Рух"

Примітно, що окрім дворазового чемпіонства "Рух" U-19 також встановив унікальний рекорд, пройшовши серію у 40 матчів без поразок у Чемпіонаті України. Цього сезону "жовто-чорні" перемагали і "Динамо" U-19, і "Шахтар" U-19. Для розуміння: сорок матчів без поразок у часовому вимірі означає понад півтора року тримати професійну планку на висоті. Тому це справді серйозне статистичне досягнення, яке неодмінно буде вписано у футбольну історію країни.

Спортивний директор "Руху" Володимир Лапицький, назвав матч історичним і зазначив: "Це вкрай важлива перемога, яка дуже стимулює тих хлопців, які навчаються в нашій Академії працювати, тренуватися і доводити – насамперед, собі, – що неможливе можливе. Вкрай приємно, що при цьому ми ще й встановлюємо рекорди, перевершуємо статистичні досягнення. Це все лишається в історії. Але, з іншого боку, звичайно, хочеться, щоб футболісти не зупинялися на команді U-19, а прогресували у Прем'єр-лізі, бажано у нашій команді, а також у збірній України – це краще за будь-який рекорд".

"Жовто-чорні" юніори вже 40 матчів поспіль без поразок

Академія Перемоги

Академія футболу ФК "Рух" – унікальне явище у спортивному житті України. Створена з подачі та за непорушної підтримки Григорія Козловського, Академія має висококласну інфраструктуру.

Так, спортивний комплекс на околиці Львова неподалік Винниківського озера включає цілих вісім тренувальних полів останнього покоління: три поля із штучним покриттям, п’ять — із гібридним, а також спортзал.

Тут фактично 24/7 працює необхідна інфраструктура для пошуку та підтримки футболістів, їхньої подальшої профпідготовки та всебічного розвитку.

При цьому, як зазначив почесний президент ФК "Рух" Григорій Козловський, розвиток інфраструктури "постійно продовжується та вдосконалюється".

Почесний президент ФК "Рух" Григорій Козловський

"Ми не зупиняємося на своїх досягненнях. Нас знову чекає зміна поколінь. Нас знову чекає участь у Юнацькій лізі УЄФА. Попереду важкий шлях, але це дуже приємно, що він чемпіонський. Окреме і особливе спасибі хотілося б висловити нашим захисникам та захисницям, Збройним Силам України та всім, хто щодня захищає нашу землю від російських загарбників. Ми віримо, що незабаром наші герої подарують нам найголовнішу перемогу для України", — підсумував Григорій Козловський.