"Наши парни проявили настоящий чемпионский дух!": Григорий Козловский о победе "Рух" U-17 в финале весеннего Кубка ДЮФЛУ
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"Рух" (Львов) U-17 стал чемпионом Кубка ДЮФЛ Украины
Воспитанники Академии "Руха" ("Рух" (Львов) U-17) в финальном поединке Кубка Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛ), который прошел 24 июня, в напряженном противостоянии одолели соперников из донецкого "Шахтера" и завоевали главный трофей.
Григорий Козловский, основатель футбольного клуба "Рух", поделился впечатлениями после победы юниоров в чемпионате Украины: "Наши парни проявили настоящий чемпионский дух. Хочу прежде всего поблагодарить наших парней за характер и настоящий чемпионский дух! Наши 17-летние воспитанники Академии добыли победу над ровесниками из донецкого "Шахтера".
"Руховцы" неплохо начали игру и создали несколько опасных моментов, однако матч перешел в противостояние на встречных курсах. В одной из атак мяч попал к "горняку" Науменко, который из пределов штрафной пробил в дальний от вратаря Бакуса угол — 1:0.
Впоследствии полузащитник "Шахтера" Шелекет навесил в штрафную львовян, и Безклейный головой переправил мяч в сетку ворот "желто-черных" — 2:0.
Однако "руховцы" продемонстрировали настоящий львовский характер, полностью преломив игру после перерыва. С первых минут второго тайма "желто-черные" пошли вперед, и такая настойчивость принесла плоды. Квас отдал передачу с правого края, а Тарас Штокал умело распорядился мячом в пределах штрафной – 2:1.
А дальше снова Штокал, впоследствии признанный лучшим игроком поединка, сравнял счет бильярдным ударом в угол ворот "горняков", сравняв счет — 2:2.
В итоге дело дошло до послематчевых пенальти, в которых "желто-черные" вырвали победу (5:4) и одержали главный трофей.
"Матч показался просто сумасшедшим. Уступая после первого тайма со счетом 0:2, "руховцы" сумели перевернуть игру и сравняли счет! Дубль оформил Штокал! А в серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась именно нашим юношам", — рассказал Григорий Козловский.
Резюмируя, основатель ФК "Рух" сказал: "Впереди у многих игроков, которые сегодня стали победителями, новый вызов – защищать цвета чемпионской команды "Рух" U-19!"