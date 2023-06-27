"Наші хлопці проявили справжній чемпіонський дух!": Григорій Козловський про перемогу "Рух" U-17 у фіналі веснняного Кубка ДЮФЛУ

"Рух" (Львів) U-17 став чемпіоном Кубка ДЮФЛ України

Вихованці Академії "Руху" ("Рух" (Львів) U-17) у фінальному поєдинку Кубка Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛ), який пройшов 24 червня, у напруженому протистоянні здолали суперників з донецького "Шахтаря" та здобули головний трофей.

Григорій Козловський, засновник футбольного клубу "Рух", поділився враженнями після перемоги юніорів у чемпіонаті України: "Наші хлопці проявили справжній чемпіонський дух. Хочу перш за все подякувати нашим хлопцями за характер та справжній чемпіонський дух! Наші 17-річні вихованці Академії здобули перемогу над ровесниками з донецького "Шахтаря".

Вихованці Академії "Руху" радіють заслуженому трофею

"Рухівці" непогано розпочали гру і створили декілька небезпечних моментів, проте матч перейшов у протистояння на зустрічних курсах. В одній з атак м’яч потрапив до "гірника" Науменка, який із меж штрафного майданчика пробив у дальній від воротаря Бакуса кут – 1:0.

Згодом півзахисник "Шахтаря" Шелекет навісив у карну зону львів’ян, і Безклейний головою переправи м’яч у сітку воріт "жовто-чорних" – 2:0.

Вихованці Академії "Руху" здолали ровесників донецького "Шахтаря"

Однак "рухівці" продемонстрували справжній львівський характер, повністю переломивши гру після перерви. З перших хвилин другого тайму "жовто-чорні" пішли вперед, і така наполегливість дала плоди. Квас віддав передачу з правого краю, а Тарас Штокал уміло розпорядився м’ячем у межах штрафного майданчика – 2:1.

"Рухівці" отримують заслужені нагороди

А далі знову Штокал, якого згодом визнали найкращим гравцем поєдинку, зрівняв рахунок більярдним ударом у кут воріт "гірників", зрівнявши рахунок – 2:2.

У підсумку справа дійшла до післяматчевих пенальті, в яких "жовто-чорні" вирвали перемогу (5:4) та здобули головний трофей.

Нагородження чемпіонів кубка ДЮФЛ України

"Матч видався просто божевільним. Поступаючись після першого тайму з рахунком 0:2, "рухівці" зуміли перевернути гру і зрівняли рахунок! Дубль оформив Штокал! А в серії післяматчевих пенальті фортуна усміхнулась саме нашим юнакам", — розповів Григорій Козловський.

"Жовто-чорні" у напруженому протистоянні здолали суперників

Резюмуючи, засновник ФК "Рух" сказав: "Попереду у багатьох гравців, які сьогодні стали переможцями, новий виклик – захищати кольори чемпіонської команди "Рух" U-19!"