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ФА предъявила обвинения в адрес "Ман Сити"

ФК Манчестер Сити
03:42 Сегодня Телеграф
football.ua

Федерация футбола Англии предъявила обвинения "Манчестер Сити" за поведение футболистов после поединка Кубка Англии против "Уигана".

Ранее ФА предъявила обвинения Манчестер Сити за неподобающее поведение игроков в матче Кубка Англии против Уигана.

Это касалось инцидента, который произошел перед перерывом, когда полузащитник "горожан" Фабиан Делф жестко сфолил против соперника и получил красную карточку. После этого игроки "горожан" окружили рефери.

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Манчестер Сити согласился с обвинениями, и выплатит штраф в размере 50 тысяч фунтов.

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АПЛ, Кубок Англии, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Уиган, Футбол.
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