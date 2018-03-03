ФА предъявила обвинения в адрес "Ман Сити"

Ранее ФА предъявила обвинения Манчестер Сити за неподобающее поведение игроков в матче Кубка Англии против Уигана.

Это касалось инцидента, который произошел перед перерывом, когда полузащитник "горожан" Фабиан Делф жестко сфолил против соперника и получил красную карточку. После этого игроки "горожан" окружили рефери.

Манчестер Сити согласился с обвинениями, и выплатит штраф в размере 50 тысяч фунтов.