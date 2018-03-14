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В будущий парламент Молдовы пройдут четыре партии

Парламент Молдовы
05:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Согласно соцопросам, необходимый барьер на парламентских выборах в Молдове преодолеют только 4 политические силы.

Партия социалистов Республики Молдова, Партия «Действие и солидарность», правящая ныне Демократическая партия и Партия коммунистов имеют наибольшие шансы войти в будущий парламент страны.

Таковы данные последнего социологического опроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических исследований IMAS.

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Согласно обнародованным данным, если бы в следующее воскресенье прошли парламентские выборы, за социалистов готовы проголосовать 31,6% граждан, за «Действие и солидарность» - 13,4%, за демократов - 13,2%, а за коммунистов - 6,5%.

Вместе с тем, около 20% хотели бы видеть во главе правительства действующего премьер-министра, демократа Павла Филиппа, и около 7% респондентов видят будущим руководителем Кабмина бывшего премьера Зинаиду Гречаную.

Результаты опроса показали, что большинство молдаван (чуть более 52%) желают войти в состав Евросоюза, в то время как 45% выступают за вхождение в Евразийский союз.

Опрос был проведен в конце февраля - начале марта, степень погрешности составляет плюс-минус 3%.

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Выборы в Молдове, Молдова, Новости Молдовы, Павел Филлипп, Парламент Молдовы.
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