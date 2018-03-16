Авария на горнолыжном курорте в Грузии: среди пострадавших есть украинцы

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил, что среди пострадавших в результате происшествия на канатной дороге в Гудаури есть граждане Украины и Швеции. Их, предположительно, доставят в Тбилиси. Об этом он сообщил в беседе с "Имеди", пишет Грузия Online.

"К счастью, случаев гибели и тяжелых травм нет, внимания требуют два пациента - один гражданин Украины и один гражданин Швеции. В Гудаури хорошо оборудованная клиника неотложной помощи, там этих пациентов полностью стабилизируют... Этих двух пациентов перевезем, в связи с остальными примем решение уже после дополнительных исследований на месте", - сказал Сергеенко.

Он добавил, что у одного пациента открытый перелом руки и рана головы. Его состояние средней тяжести, потери сознания не было. Вторая пациентка - беременная женщина, гражданка Швеции, у нее боли в области спины от легкой до средней степени. По его же словам, детей среди пострадавших нет.

Как отметил министр, по состоянию на данный момент, в Гудаурскую клинику неотложной помощи обратились 8 человек, 7 из них остаются на месте, один уже выписан.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Грузии - Гудаури более 10 человек пострадали из-за того, что из строя вышла канатная дорога.