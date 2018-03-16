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Авария на горнолыжном курорте в Грузии: среди пострадавших есть украинцы

Канатная дорога в Гудаури
15:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Среди пострадавших на горнолыжном курорте Грузии в Гудаури есть украинцы и шведы, их перевезут в Тбилиси.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил, что среди пострадавших в результате происшествия на канатной дороге в Гудаури есть граждане Украины и Швеции. Их, предположительно, доставят в Тбилиси. Об этом он сообщил в беседе с "Имеди", пишет Грузия Online.

"К счастью, случаев гибели и тяжелых травм нет, внимания требуют два пациента - один гражданин Украины и один гражданин Швеции. В Гудаури хорошо оборудованная клиника неотложной помощи, там этих пациентов полностью стабилизируют... Этих двух пациентов перевезем, в связи с остальными примем решение уже после дополнительных исследований на месте", - сказал Сергеенко.

Он добавил, что у одного пациента открытый перелом руки и рана головы. Его состояние средней тяжести, потери сознания не было. Вторая пациентка - беременная женщина, гражданка Швеции, у нее боли в области спины от легкой до средней степени. По его же словам, детей среди пострадавших нет.

На горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога, есть пострадавшие

Как отметил министр, по состоянию на данный момент, в Гудаурскую клинику неотложной помощи обратились 8 человек, 7 из них остаются на месте, один уже выписан.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Грузии - Гудаури более 10 человек пострадали из-за того, что из строя вышла канатная дорога.

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Авария, Горнолыжный курорт Гудаури в Грузии, Канатная дорога, Украинцы.
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