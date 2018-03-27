Свитолина победила Барти и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Майами

Первая "ракетка" Украины и четвертый номер мирового классификации Элина Свитолина выиграла третий матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США) Miami Open-2018 с призовым фондом $7,973 миллиона.

В четвертом круге соревнований Свитолина одержала победу над 20-й "ракеткой" мира австралийкой Эшли Барти - 7:5, 6:4, сообщает Укринформ.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

Соперницей Свитолиной в четвертьфинале Miami Open будет победительница противостояния между Еленой Остапенко из Латвии (5-й номер рейтинга WTA) и чешкой Петрой Квитовой (9).

Турнир WTA в Майами пройдет до 1 апреля.