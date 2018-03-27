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Свитолина победила Барти и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Майами

Элина Свитолина и Эшли Барти
06:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

D 1/4 Свитолине будет противостоянять победительница пары Остапенко-Квитова.

Первая "ракетка" Украины и четвертый номер мирового классификации Элина Свитолина выиграла третий матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США) Miami Open-2018 с призовым фондом $7,973 миллиона.

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В четвертом круге соревнований Свитолина одержала победу над 20-й "ракеткой" мира австралийкой Эшли Барти - 7:5, 6:4, сообщает Укринформ.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

Соперницей Свитолиной в четвертьфинале Miami Open будет победительница противостояния между Еленой Остапенко из Латвии (5-й номер рейтинга WTA) и чешкой Петрой Квитовой (9).

Турнир WTA в Майами пройдет до 1 апреля.

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Все по теме:

WTA, Майами, Новости тенниса, Петра Квитова, Теннис, Элина Свитолина, Эшли Барти.
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