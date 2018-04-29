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Порошенко: 100 лет назад Украина одержала победу над большевиками

Артиллерийский катер U175 "Бердянск"
11:14 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провозглашение создания ВМС Украины привело к победе украинского движения на Черноморском флоте в 1918 году.

Президент Петр Порошенко заявляет, что провозглашение создания украинского флота в Крыму 100 лет тому назад окончательно зафиксировало победу Украины над большевиками. Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю 100-летия со времени основания военно-морского флота Украины.

"29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму", - подчеркнул он.

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Как известно, 29 апреля 2018 года исполняется 100 лет с того момента, когда корабли Черноморского флота подняли украинские флаги и перешли под юрисдикцию Украинской Народной Республики.

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Все по теме:

100-летие, Артиллерийский катер U175 "Бердянск", Петр Порошенко, Создание ВМС Украины.
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