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Ученые: Гравитационные взаимодействия меняли климат Земли в течении 215 млн лет

Земля
05:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новые сведения о взаимодействии Земли с другими планетами Солнечной системы, позволят ученым уточнить периоды сильных изменений в климате.

Гравитационные взаимодействия с Юпитером и Венерой заставляют орбиту Земли сжиматься и вытягиваться каждые 405 тысяч лет на протяжении более 215 миллионов лет, выяснили геологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

"Это ошеломительное открытие — мы подозревали, что этот цикл мог существовать на протяжении примерно 50 миллионов лет, но мы выяснили, что он работает уже как минимум 215 миллионов лет. Теперь мы можем связать и уточнить то время, когда происходили различные изменения климата, массовые вымирания, появились и исчезли динозавры, млекопитающие и другие животные", — заявил Деннис Кент (Dennis Kent) из университета Ратгерс (США).

Сегодня Земля вращается вокруг Солнца по слегка вытянутой орбите, удаленной от светила почти на 150 миллионов километров. Ее перигелий — ближайшая к Солнцу точка — находится примерно на 5 миллионов километров ближе к звезде, чем афелий, самая далекая точка. Благодаря этому зимы в южном полушарии бывают чуть более суровыми, чем на северной половине, а лето — более жарким.

В прошлом, как предполагают ученые, орбита Земли могла быть более вытянутой, что могло резко менять климат планеты, делая его более экстремальным, а также вызывать вымирания и масштабные перестройки экосистем. Подобные изменения, как показывают расчеты геологов и астрофизиков, должны были происходить в результате взаимодействия нашей планеты с Юпитером и прочими газовыми гигантами.

Примерно два десятилетия назад, как отмечает Кент, он заметил, что гравитационные взаимодействия Юпитера, Земли и Венеры должны были особым образом менять орбиту нашей планеты, сжимая или растягивая ее примерно на 1% каждые 405 тысяч лет. Его расчеты показывали, что подобный цикл смены орбит должен быть чрезвычайно стабильным и он должен был существовать как минимум со времен кайнозоя.

Подобные необычные свойства этого цикла, а также отсутствие других долгосрочных колебаний орбиты, заставили Кента и его коллег искать их возможные следы в породах Земли, в которых часто "отпечатываются" следы магнитного поля планеты, заточенные в кристалликах железосодержащих пород.

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Все по теме:

Археология, Астрономия, Геология, Гравитация, Климат, Орбита Земли.
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