Лидер англичан рассказал о ситуации в сборной

Форвард сборной Англии Харри Кейн рассказал об обстановке внутри команды.

"Мы как семья. Правда. И наша драматичная победа над Колумбией — прямое тому доказательство. Без единства мы бы не смогли вытащить эту серию пенальти. Мы проводим очень много времени вместе. Мы верим друг в друга, радуемся друг за друга. Партнеры по команде для меня как братья", — цитирует Кейна официальный сайт ФИФА.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии состоится 7-го июля. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.