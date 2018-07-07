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Лидер англичан рассказал о ситуации в сборной
08:22 Сегодня Телеграф
Лучший бомбардир Чемпионата Мира 2018 Харри Кейн рассказал об обстановке в своей сборной.
Форвард сборной Англии Харри Кейн рассказал об обстановке внутри команды.
"Мы как семья. Правда. И наша драматичная победа над Колумбией — прямое тому доказательство. Без единства мы бы не смогли вытащить эту серию пенальти. Мы проводим очень много времени вместе. Мы верим друг в друга, радуемся друг за друга. Партнеры по команде для меня как братья", — цитирует Кейна официальный сайт ФИФА.
Швеция - Англия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
Матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии состоится 7-го июля. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.
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