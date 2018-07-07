Швеция - Англия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

Сборные Швеции и Англии сыграют 7 июля в городе Самара на стадионе Космос Арена в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

Поединок Швеция – Англия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Беларусь 5, Матч ТВ.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Швеция – Англия.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу родоначальников футбола с коэффициентом 1,9, а на их оппонента – 4,75. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4. Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Англии можно поставить с коэффициентом 1,91, а на победу Швеции – 4,5.