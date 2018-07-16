Трамп назвал причины ухудшения отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения с Россией испортились из-за американской глупости.

Об этом он написал в Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм" - написал Трамп.

Кроме того, он снова обрушился на своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве в выборы.

Как известно, 16 июля президент США Дональд Трамп встречается в Хельсинки со своим российским коллегой Владимиром Путиным.