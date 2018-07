Трамп назвал причины ухудшения отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения с Россией испортились из-за американской глупости.

Об этом он написал в Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.