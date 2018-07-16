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Трамп назвал причины ухудшения отношений с Россией

США и РФ
09:54 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Действующий президент США обвиняет прежнее правительство в ухудшении отношений с Россией.

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения с Россией испортились из-за американской глупости.

Об этом он написал в Twitter.

 

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм" - написал Трамп.

Кроме того, он снова обрушился на своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве в выборы.

Как известно, 16 июля президент США Дональд Трамп встречается в Хельсинки со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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Все по теме:

Встреча Трампа и Путина, Дональд Трамп, Отношения США и РФ, РФ, США.
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