Трамп назвал причины ухудшения отношений с Россией
Действующий президент США обвиняет прежнее правительство в ухудшении отношений с Россией.
Президент США Дональд Трамп считает, что отношения с Россией испортились из-за американской глупости.
Об этом он написал в Twitter.
Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
"Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм" - написал Трамп.
Кроме того, он снова обрушился на своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве в выборы.
Как известно, 16 июля президент США Дональд Трамп встречается в Хельсинки со своим российским коллегой Владимиром Путиным.