В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии

Будет доведена поминутная хронология крушения с представлением данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии.

Об этом сообщило Минобороны России.

Детальная информация об обстоятельствах крушения сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20 будет опубликована 23 сентября.

В сообщении говорится, что "будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы".

Ранее сообщалось, что сирийская ракета зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства, сбила Ил-20 над Средиземным морем вечером 17 сентября.