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В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии

В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
17:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

В Минобороне России сообщили, когда будет доведена поминутная хронология крушения Ил-20 над Средиземным морем.

Будет доведена поминутная хронология крушения с представлением данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии.

Об этом сообщило Минобороны России.

Детальная информация об обстоятельствах крушения сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20 будет опубликована 23 сентября.

В сообщении говорится, что "будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы".

Ранее сообщалось, что сирийская ракета зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства, сбила Ил-20 над Средиземным морем вечером 17 сентября.

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Ил-20, Минобороны России, Россия.
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