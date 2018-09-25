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ПСЖ и Барселона готовят предложения Челси за чемпиона мира
Топ-клубы надеются заполучить французского центрального полузащитника Челси.
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заинтересовал другие клубы.
Как сообщает Sport360, ПСЖ и "Барселона", которые рассматривают возможность подписания игрока уже в январе и готовят серьезные предложения. В то же время "Челси" не хочет продавать 27-летнего француза.
Канте перешел в состав лондонского клуба в 2016-м году. "Челси" заплатил "Лестеру" 32 млн фунтов.
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