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Среда, 12.12.2018
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Виктория побеждает Рому и выбивает ЦСКА из еврокубков: обзор матча (Видео)

Виктория побеждает Рому и выбивает ЦСКА из еврокубков: обзор матча (Видео)
21:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Завершился 6-й тур Лиги чемпионов между Ромой и Викторией Пльзень, по результатам которого определились участники 1\8 ЛЧ и 1\16 ЛЕ.

Виктория Пльзень в драматичном матче побеждает Рому и выходит в 1\16 Лиги Европы, несмотря на разгром мадридского Реала в Мадриде 3-мя голами ЦСКА.

Рома - Виктория Пльзень 1:2

Обзор 1-го тайма

Ян Коварик, 62 мин., Виктория

Дженгиз Ундер, 68 мин., Рома

Томас Чори, 72 мин., Виктория

Виктория Пльзень: Грушка Алеш • Гавел Милан • Гейда Лукаш • Губник Роман • Лимберски Давид 22' • Прохазка Роман • Грошовски Патрик • Копич Ян 71' (Петржела Милан ( 71') • Чермак Алеш 82' (Горава Томаш ( 82') • Коваржик Ян • Хори Томаш 87' (Ржезничек Якуб ( 87')

Запасные: Козачик Матуш • Перница Лудек • Экпай Убонг • Буха Павел

Реал - ЦСКА 0:3: события матча

Рома: Миранте Антонио • Сантон Давиде 75' (Флоренци Алессандро ( 75') • Маркано Иван • Манолас Костас • Коларов Александар • Кристанте Бриан • Н'Зонзи Стивен 80' (Пеллегрини Лука ( 80') • Юндер Дженгиз • Пасторе Хавьер 59' (Дзаньоло Николо ( 59') • Клюйверт Джастин 79' • Шик Патрик

Запасные: Фасио Федерико • Жуан Жезус • Ольсен Робин • Кардсдорп Рик

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Лига Чемпионов, ЦСКА, Roma, Виктория Пльзень.
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