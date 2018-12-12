Виктория побеждает Рому и выбивает ЦСКА из еврокубков: обзор матча (Видео)

Завершился 6-й тур Лиги чемпионов между Ромой и Викторией Пльзень, по результатам которого определились участники 1\8 ЛЧ и 1\16 ЛЕ.