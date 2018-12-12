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Реал - ЦСКА 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Реал - ЦСКА 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
19:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Реал - ЦСКА.

Реал 0:0 ЦСКА

2' - Вальверде пробил с отскоком от газона - Акинфеев на месте.

Матч начался!

Сегодня, 12 декабря, Реал на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде примет ЦСКА. Матч начнется в 19:55 по киевскому времени, рассудит встречу португальская бригада рефери во главе с Артуром Диашем. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов матча.

Составы команд:

"Реал": Куртуа, Одриосола, Хави Санчес, Марсело, Вальехо, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Иско, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Запасные: К. Навас, Карвахаль, Варан, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Бэйл.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов, Эрнандес.

Реал досрочно выиграл группу G и сегодня попытается лишь порадовать своих болельщиков, а также реабилитироваться после странного поражения в Москве. ЦСКА, в свою очередь, борется за выход в плей-офф Лиги Европы. Для решения этой задачи российской команде необходимо опередить по очкам Викторию (на данный момент у команд по 4 балла, - прим. ред.). Параллельно игре в Мадриде состоится матч Виктория - Рома и по результатам этих матчей станет известно окончательное положение команд в турнирной таблице.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 декабря.

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