KyivNotKiev: В аэропорту Торонто изменили названия украинских городов

Торонто присоединилось к онлайн-кампании #CorrectUA, которая имеет целью написание латинскими буквами названий городов.

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто изменил транслитерацию украинских городов латиницей согласно национального стандарта - Kyiv.

Как сообщает корреспондент Укринформа, новое правописание уже используется на всех табло прилета и отлета.

Отметим, что аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто - крупнейший аэропорт Канады. В 2018 году он обслужил почти 50 млн пассажиров и стал 30-ым по загруженности в мире. Это также единственный канадский аэропорт, в кооторый выполняется прямой перелет из Украины.

Как известно, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написание латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.