В Николаевской области срочник самовольно покинул место службы и забрал оружие

В Николаевской области военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады 16 апреля самовольно покинул место несения службы вместе с оружием и исчез.

В воскресенье, 17 апреля, пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады сообщила информацию о том, что накануне их военнослужащий Артем Григоренко без разрешения покинул место несения службы вместе с оружием и исчез, на данный момент его поисками занимается Нацполиция и вооруженные силы.

В пресс-службе рассказали, что военный 16 апреля вместе с оружием самовольно оставил место несения службы. Известно, что его на военную службу призвали в ноябре 2018 года военным комиссариатом Николаевской области.

Сообщается, что Артем Григоренко живет в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области. По информации, с января 2019 года он проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде. На данный момент, командование воинской части принимает меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Нацполиции.

Ранее сообщалось, что Полторак анонсировал в ближайшее время подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии с оборонными ведомствами стран-партнеров. принятый Верховной Радой закон относительно возможности Минобороны напрямую закупать вооружения и технику, а также финансовый ресурс гособоронзаказа на этот год позволяет значительно повысить боеспособность Военно-морских сил, Сухопутных сил и Воздушных сил.