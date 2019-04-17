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Полторак рассказал, о закупках нового вооружения для армии

Полторак рассказал, о закупках нового вооружения для армии
11:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Степан Полторак анонсировал подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии у стран-партнеров.

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал в ближайшее время подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии с оборонными ведомствами стран-партнеров.

"Мы уже сегодня ведем переговоры с нашими партнерами из США и из других стран относительно закупки средств противовоздушной обороны, противотанковых средств, закупки средств радиоэлектронной борьбы, средств наблюдения, также относительно модернизации наших Воздушных сил, наших самолетов… Такие переговоры ведутся и, я думаю, что в ближайшее время первые контракты напрямую между министерствами обороны будут подписаны", - сказал министр журналистам на Яворовском полигоне во Львовской области в среду.

Он отметил, что принятый Верховной Радой закон относительно возможности Минобороны напрямую закупать вооружения и технику, а также финансовый ресурс гособоронзаказа на этот год позволяет значительно повысить боеспособность Военно-морских сил, Сухопутных сил и Воздушных сил.

С.Полторак также напомнил, что за последние несколько лет Украина только от США получила военной помощи почти на 400 млн долл., а именно станции артиллерийской разведки, БПЛА, средства связи, катера, антиснайперские комплексы и т.д.

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Также министр сообщил о запланированных поставках в армию вооружений отечественного производства.

"В этом году мы планируем поставить в ВСУ более 20 единиц новых образов техники, начиная от ракетных комплексов "Нептун", "Ольха", "Ольха-М", и завершение планирования и начала строительства ракетного катера. Эти наши планы являются реальными, потому что и финансовый ресурс и, предпосылки дают возможность реализовать наши планы", - сказал глава Минобороны.

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Минобороны, Вооружение, ВСУ, БПЛА, Степан Полторак.
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