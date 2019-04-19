Скачать
Пятница, 19.04.2019
Филарет перед выборами обратился к украинцам
Филарет перед выборами обратился к украинцам
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском и Суспильном: главное
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
Динамо - Ворскла: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)
Динамо - Ворскла: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)
Звезда "Игры престолов" сбрил бороду впервые за 7 лет
Звезда "Игры престолов" сбрил бороду впервые за 7 лет

НАПК посчитало затраты кандидатов на агитацию перед вторым туром

НАПК посчитало затраты кандидатов на агитацию перед вторым туром
13:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Порошенко с 7 по 13 апреля потратил на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский 50 млн грн.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"Соответствующее решение было принято 18 апреля на внеочередном заседании Национального агентства", - сообщила пресс-служба НАПК.

Период отчета - с 7 по 13 апреля 2019 года.

В анализе отчета отмечается, что в течение отчетного периода избирательный фонд П.Порошенко был сформирован за счет собственных средств кандидата на пост президента Украины (99,9 млн грн).

"Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано почти 97 млн грн. Средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные законом", - отмечается в сообщении.

Избирательный фонд В.Зеленского в период с 7 по 13 апреля сформирован исключительно за счет средств политической партии (44,6 млн грн).

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском и Суспильном: главное

"Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано 50,43 млн грн (были использованы средства, поступившие с накопительного счета на текущий, остатки средств на текущем счете по состоянию на начало отчетного периода и сумма возврата средств исполнителем по заключенному в предыдущем отчетном периоде договоре). Средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные законом", - отмечается в пресс-релизе НАПК.

Финансовые отчеты проверялись на соответствие порядка предоставления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соответствие ограничений в осуществление взносов, в частности относительно наличия налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.

По результатам анализа промежуточных финансовых отчетов нарушений соответствия поданных финансовых отчетов информации, полученной от банков, не установлено.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Петр Порошенко, Агитация, Владимир Зеленский, НАПК, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
02 Приметы и обряды на 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный
03 Мед с водой: В чем заключается польза напитка
04 Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
05 У Зеленского рассказали, о основных изменениях в образовании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцам больничные будут выдавать по новым правилам
Украинцам больничные будут выдавать по новым правилам
После пожара в Нотр-Даме могут обрушиться три элемента собора
После пожара в Нотр-Даме могут обрушиться три элемента собора
Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
Погода на выходные: украинцам обещают заморозки
Сегодня над Землей поднимется &quot;Розовая луна&quot;
Сегодня над Землей поднимется "Розовая луна"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь