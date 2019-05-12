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США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО

США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО
00:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dzkk.tsk.tr

Эсминец США произвел в субботу пуск противоракеты SM-3.

Командование морскими силами США в Европе проинформировало, что во время учений НАТО по противоракетной обороне был произведен пуск противоракеты SM-3.

Как отмечается, учения альянса "Грозный щит-2019" проходят у берегов Шотландии и будут продолжаться до 19 мая. В них участвуют девять стран блока.

"Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в учениях задействованы примерно 3,3 тысячи человек, а также десять самолетов и 13 кораблей.

Напоминаем, турецкие и американские военные корабли провели совместные учения в Черном море. Об этом сообщает минобороны Турции.

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Учения, Эсминец, Ракета.
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